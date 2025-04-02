緬甸強震災情慘 已知2719死4521傷441失蹤

緬甸軍政府表示，截至1日上午，強震造成的死亡人數已達到2719人，另有4521人受傷。（路透）

2025/04/02 07:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸中部28日下午發生規模7.7強震，緬甸軍政府表示，截至1日上午，強震造成的死亡人數已達到2719人，另有4521人受傷、441人失蹤。

綜合外媒報導，地震襲擊了緬甸多處城鎮，許多地區斷電、手機訊號中斷，建築倒塌、道路和橋樑受損，損失程度難以評估。軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）1日公布最新死傷人數，共2719死4521傷，另有441人失蹤。軍政府領袖敏昂萊表示，死亡人數未來有可能持續上升，突破3000人，推測失蹤人員可能大多數都已死亡，生存機會渺茫。

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負責視察緬甸災情及救災狀況的聯合國人道援助協調員柯西（Marcoluigi Corsi）在緬甸各地災區探訪後表示，由於建築物、道路和橋樑遭到嚴重損壞，飲用水、衛生設施、食物、住所和藥品是災區民眾最需要的援助。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）提到，希望國際各界能致力於提供援助給緬甸災民，且必須盡速行動，要在季風雨季來臨前提供援助，當雨季來臨時，災區的狀況可能會更加嚴峻。緬甸在地震發生前，內戰已持續多年，且內戰已導致300萬人流離失所，聯合國緬甸問題特使畢夏普（Julie Bishop）呼籲各方立即停火，在救災期間允許人道援助進入，並確保人道工作者的人身安全。

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