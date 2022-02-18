小粉紅翻牆貼「phun」照嗆台人「羨慕嗎？」反遭美食洗板丟臉丟回國

一名小粉紅在推特發文，附圖是一坨半生不熟的帶皮肉正在加熱，教人食欲全消，還問台灣人羨不羨慕，結果被台灣美食照洗板到崩潰。（翻攝推特）

2022/02/18 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕羨慕嗎？一名小粉紅在推特發文，附圖是一坨半生不熟的帶皮肉正在加熱，讓人食欲全消，但他自信爆棚，特點名台灣人問「羨慕嗎」，反被台灣網友一張張美食照狂甩耳光，丟臉行徑連中國人都難挺。

自許要為社會主義中國立功的小粉紅「三葉☭半工半讀自考壬（@shucaileibaozha）」標記所在地為中國，卻無視該國規定，三不五時翻牆在推特放送廢文；15日，他放上一張照片，原來是一盤肥肉比瘦肉多的帶皮肉正在加熱，慘白又暗紅的生肉佐上幾根細瘦洋蔥絲，在加熱中冒出泡泡，像極一隻因車禍而支離破碎的動物正在口吐白沫。

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但三葉自信高潮，特別點名台灣人，提問「羨慕嗎，台灣同胞」，這篇文瞬間成為他的曝光度高峰；中國豬肉市價高，有其他小粉紅跑來表示羨慕，有小粉紅不明就裡，提問「台灣沒肉吃了還是咋了」，三葉表示台灣進口萊豬和福島食品，自揭動機就是想嗆台灣人。

但我國以美食著稱，隨便哪家巷口都屌打這盤肉，台灣網友隨手貼上各式美食，張張看上去色香味俱全，也留言表示「看你們只能吃非洲豬瘟的豬肉，我們都覺得挺可憐的」、「羨慕什麼啊？敝帚自珍的勇氣嗎？」、「要吃沒熟的我們不會吃肉啦，海鮮到處都是」、「這肥肉基本上我都是餵狗的」、「一看就是沒來過台灣的小粉紅」、「如果說中國吃這樣就算豪華，那誰會想被統一啊？不愧是比部分中南美洲人均GDP還低的國家」。

留言踴躍，連位在新加坡的網友也偷偷放進晚餐照參戰，三葉被洗板到崩潰，在18日發推抱怨「我吃個烤肉咋就跟刨了台灣人祖墳似的」，但他的行徑實在太丟臉，連該國人都不挺「因為你發的鐵板雞蛋，還來個『台灣人羨慕嗎』，我都替你感覺丟臉」。

一名小粉紅在推特發文，附圖是一坨半生不熟的帶皮肉正在加熱，教人食欲全消，還問台灣人羨不羨慕，結果被台灣美食照洗板到崩潰。（翻攝推特）

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