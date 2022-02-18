烏俄戰雲密布！外媒：中國夾被動困境 恐付嚴重代價

外媒刊文分析指出，中國被夾在兩大勢力中間，陷入被動困境，即北京不得不支援俄羅斯，但卻將導致該國與西方關係進一步惡化，拖累已嚴重放緩的中國經濟。（美聯社）

2022/02/18 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄情勢緊張，戰火一觸即發，有外媒刊文分析指出，中國被夾在兩大勢力中間，陷入被動困境，即北京不得不支援俄羅斯，但卻將導致該國與西方關係進一步惡化，拖累已嚴重放緩的中國經濟。

《美國之音》發布的文章中，先是引述《華爾街日報》週三（16日）的報導，稱中國最高領導層近期投注心力權衡利弊，激烈討論如何應對本次烏克蘭危機，以在不損及自身利益的前提下向俄羅斯提供支持。

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文章指出，雖然中國試圖塑造局外人的角色定位，但該國與俄國為伍，無可避免地成為對抗西方的盟友，必然加深本已嚴重惡化的國際關係，其中包括對美國、對歐洲，甚至整個亞洲地區的外交都將加劇緊張關係。

多個國家元首、外交要員與軍方高層近期不約而同，都針對中國的動作向全球發出警告，其中澳洲總理莫里森譴責中方對烏克蘭局勢保持沉默、美國國防部稱北京對莫斯科的支援非常令人警惕、美國太平洋空軍司令警告中國可能在印太地區蠢蠢欲動、日本外務大臣則擔憂烏克蘭局勢影響亞洲國家。

就連中國國內也有專家對烏克蘭危機對該國可能構成的影響持負面觀點，而美國專家的看法更為直接，喬治梅森大學助理教授亨澤克（Michael Hunzeker）接受採訪時直言，中國失去的可能比得到的還多，即弊大於利。

《美國之音》文章進一步引述專家說法，稱早在本次危機浮現前，中國與許多歐洲國家的關係早已嚴重惡化，特別是在中歐與東歐的許多國家看穿中俄兩國在意識形態上「一脈相承」的關係後，可能喚醒整個歐盟，「使其認知到中國實際上正是歐盟的制度性對手，並重新思考與中國的關係」。

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