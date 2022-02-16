分享「六四坦克人版」冰墩墩踩爆禁忌 情趣用品公司微博遭禁言

情趣用品公司「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」微博分享「六四坦克人」冰墩墩插畫，帳號如今被禁言。（美聯社、翻攝網路，本報合成）

2022/02/16 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京冬奧熊貓吉祥物「冰墩墩」周邊商品引發該國民眾搶購，黃牛價炒上天；今網路流傳一張情趣用品公司「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司（GXP）」微博貼文截圖，該篇貼文分享「六四坦克人」冰墩墩插畫，此舉在中國無疑自尋封號短路，如今GXP微博號已遭禁言。

據這張網路截圖，發文者為「GXP官方微博」，12日分享一張「坦克版」冰墩墩插畫，3台冰墩墩坦克前站著一隻手提袋子的冰墩墩，製圖者無疑是在致敬六四天安門事件代表性畫面「坦克人」，一腳踩爆中國言論禁忌紅線，「GXP官方微博」還配文表示「這個冰墩墩畫的好可愛」。

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查看「GXP官方微博」，該帳號已被微博官方宣告「因違反社區公約，該用戶暫時處於禁言狀態」，過往微博貼文全部消失；本報透過網頁暫存頁面查找該則貼文，「GXP官方微博」最後一條貼文發布於13日下午3時58分，但暫存頁面12日部分查無該則冰墩墩貼文，無論如何，這張諷刺意味十足的截圖已經在中國牆外流傳。

據官網介紹，該公司在2017年由日本GXP合同會社所成立，「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」是日本GXP在中國成立的分公司，是一間情趣用品公司。

網路流傳一張情趣用品公司「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」微博貼文截圖，該篇貼文分享「六四坦克人」冰墩墩插畫。（翻攝網路）

六四天安門事件代表性畫面「坦克人」是中國言論禁忌。（美聯社）

「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」微博帳號還在，但被禁言。（翻攝微博）

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