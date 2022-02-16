為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    分享「六四坦克人版」冰墩墩踩爆禁忌 情趣用品公司微博遭禁言

    情趣用品公司「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」微博分享「六四坦克人」冰墩墩插畫，帳號如今被禁言。（美聯社、翻攝網路，本報合成）

    情趣用品公司「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」微博分享「六四坦克人」冰墩墩插畫，帳號如今被禁言。（美聯社、翻攝網路，本報合成）

    2022/02/16 15:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京冬奧熊貓吉祥物「冰墩墩」周邊商品引發該國民眾搶購，黃牛價炒上天；今網路流傳一張情趣用品公司「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司（GXP）」微博貼文截圖，該篇貼文分享「六四坦克人」冰墩墩插畫，此舉在中國無疑自尋封號短路，如今GXP微博號已遭禁言。

    據這張網路截圖，發文者為「GXP官方微博」，12日分享一張「坦克版」冰墩墩插畫，3台冰墩墩坦克前站著一隻手提袋子的冰墩墩，製圖者無疑是在致敬六四天安門事件代表性畫面「坦克人」，一腳踩爆中國言論禁忌紅線，「GXP官方微博」還配文表示「這個冰墩墩畫的好可愛」。

    查看「GXP官方微博」，該帳號已被微博官方宣告「因違反社區公約，該用戶暫時處於禁言狀態」，過往微博貼文全部消失；本報透過網頁暫存頁面查找該則貼文，「GXP官方微博」最後一條貼文發布於13日下午3時58分，但暫存頁面12日部分查無該則冰墩墩貼文，無論如何，這張諷刺意味十足的截圖已經在中國牆外流傳。

    據官網介紹，該公司在2017年由日本GXP合同會社所成立，「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」是日本GXP在中國成立的分公司，是一間情趣用品公司。

    網路流傳一張情趣用品公司「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」微博貼文截圖，該篇貼文分享「六四坦克人」冰墩墩插畫。（翻攝網路）

    網路流傳一張情趣用品公司「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」微博貼文截圖，該篇貼文分享「六四坦克人」冰墩墩插畫。（翻攝網路）

    六四天安門事件代表性畫面「坦克人」是中國言論禁忌。（美聯社）

    六四天安門事件代表性畫面「坦克人」是中國言論禁忌。（美聯社）

    「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」微博帳號還在，但被禁言。（翻攝微博）

    「廣州灼熱悸動國際貿易有限公司」微博帳號還在，但被禁言。（翻攝微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    冬奧滑雪》何秉睿傷勢無礙！ 總領隊：吸取寶貴經驗
    2022/02/16 14:42

    冬奧滑雪》何秉睿傷勢無礙！ 總領隊：吸取寶貴經驗
    外媒聚焦俄15歲花滑天后禁藥風波 學者：中國政府大贏家
    2022/02/16 13:46

    外媒聚焦俄15歲花滑天后禁藥風波 學者：中國政府大贏家

    年後體重拉警報 名嘴靠它養出好身材
    冬奧滑雪》可惜！大雪後賽道狀況差 何秉睿重摔未完賽
    2022/02/16 11:57

    冬奧滑雪》可惜！大雪後賽道狀況差 何秉睿重摔未完賽
    冬奧爭議滿滿讓世界更了解中國 專家：對習絕非好事
    2022/02/16 10:44

    冬奧爭議滿滿讓世界更了解中國 專家：對習絕非好事

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播