南韓第一夫人收受Dior名牌包 尹錫悅今向國民致歉

南韓總統尹錫悅9日就第一夫人金建希收受名牌包一事，向南韓國民致歉。（法新社）

2024/05/09 14:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅9日在龍山總統府舉行的「就職兩週年國民報告會暨記者會」中，就第一夫人金建希收受名牌包一事，親自向南韓國民致歉。

據《韓聯社》報導，尹錫悅說：「因妻子不夠明智的處事方式讓國民擔憂，我對此表示歉意。」提及南韓檢方已開始調查該事件的情況；尹錫悅指出，就該事件表態可能引發施加影響力的誤會，因此不另作評論，相信檢方能公平、嚴格地進行調查。

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金建希與其母涉嫌操縱股價，金建希更捲入收受價值2200美元（約新台幣7萬532元）的迪奧（Dior）名牌包事件。

然而，對於在野黨不斷要求實施的《金建希獨檢法》，尹錫悅則嚴正表明反對立場。他說，在檢警等司法機構調查存在漏洞時才應實施獨檢。

尹錫悅說：「上一屆政府針對我實施了兩年半的嚴密調查，我不得不問，類似調查是否有漏洞，其本身就是矛盾。此時要求實施獨檢，並不是為了查明真相，而是一種不符合獨檢制度本質和宗旨的政治攻擊和政治行為。」

南韓國會去年底表決通過針對金建希及執政黨陣營的2項特檢法案，遭尹錫悅行使否決權。尹錫悅批評在野黨為了國會大選強硬推動「惡法通過」。

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