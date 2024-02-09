南韓第一夫人收名牌包遭偷拍 總統尹錫悅稱是政治陰謀

南韓總統尹錫悅在7日播出的KBS電視台訪談節目上表示，妻子金建希（見圖）收受名牌包醜聞可能是政治陰謀。（法新社）

2024/02/09 10:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓第一夫人金建希2022年9月13日收受旅美牧師崔在永贈送價值300萬韓元（約新台幣7萬元）的名牌迪奧（Christian Dior）手提包，並遭偷拍錄影。對此，南韓總統尹錫悅在7日播出的KBS電視台訪談節目上表示，金建希未堅定拒絕是問題，不過他也質疑對方配戴有偷拍功能的手錶，認為這有可能是一場政治陰謀。

根據《韓聯社》報導，面對夫人金建希收受牧師崔在永名牌包爭議，尹錫悅在KBS電視臺第一頻道訪談節目《特別訪談：走進總統府》上表示，「金建希未能堅定拒絕對方是個問題，有令人遺憾之處。他承諾今後將更加堅定地劃清界線做人處事」，但他也質疑崔在永當時有配戴可偷拍的手錶，錄下收受名牌包畫面，認為是「精心策劃的陰謀」。

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尹錫悅處出，名牌包事件發生在入住龍山總統官邸之前，而崔在永與金建希的父親是同鄉，靠關係找到金建希，他說，「在我看來，總統或總統夫人很難對所有人都冷漠無情。遺憾的是妻子沒有斷然拒絕」，強調第一夫人很難對他人冷漠，沒有斷然拒絕造成遺憾，而事發至今已超過1年以上，在選舉之際被爆料，可見是政治陰謀。

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