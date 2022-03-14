為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    老婆的品牌將台灣列為國家 俄籍中國滑冰教練慘遭小粉紅出征

    中國短道競速滑冰隊俄籍韓裔教練安賢洙捲台獨爭議，遭小粉紅出征。（圖翻攝自安賢洙微博）

    中國短道競速滑冰隊俄籍韓裔教練安賢洙捲台獨爭議，遭小粉紅出征。（圖翻攝自安賢洙微博）

    2022/03/14 19:47

    〔即時新聞／綜合報導〕擔任今年北京冬奧中國短道競速滑冰隊技術教練的俄羅斯籍教練安賢洙，近日意外捲入台獨爭議，遭小粉紅出征，今天（14日）他也被迫出面道歉。

    綜合中媒報導，中國短道競速滑冰隊俄籍韓裔教練安賢洙的妻子禹娜利創立的美妝品牌「Nari」，近日被中國網友發現在註冊會員時，國籍選項竟然有台灣。消息一出隨即在中國網路炸鍋，大批小粉紅湧入安賢洙的微博，叫囂「台灣是中國的」、「中國一點都不能少」，並要求安賢洙給個交代。

    而今天安賢洙也終於在微博 發文，稱「很抱歉，我家人的品牌網站疏於管理，在網站默認設置裡出現了錯誤信息，目前已經及時進行了修復。我們就這個錯誤再次向大家致歉。給大家造成的傷害，我深表內疚。我在中國執教期間過得非常愉快，也受到了眾多冰迷和網友的支持，一直心存感激。我和家人始終支持一個中國的原則。希望得到大家的諒解！」

    不過還是有不少小粉紅不領情，繼續嗆聲「說一句中國台灣是中國的，很難嗎？」、「只會說些廢話，要就直接說中國台灣省是中國領土不可分割的一部份」、「有誠意的話，好歹外網也發一下，不要只在中國社群發文唬人」。

    現年36歲的安賢洙，出生南韓首爾，曾為南韓滑冰國手；2011入籍俄羅斯，改名維克多·安（Victor An），代表俄國隊出賽，當時被韓國社會視為叛逃。安賢洙2020年正式退役，並於同年出任中國短道競速滑冰隊技術教練。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日媒記者點名黃郁婷和谷愛凌一樣 被中共當成內外宣傳工具
    2022/02/19 19:25

    日媒記者點名黃郁婷和谷愛凌一樣 被中共當成內外宣傳工具
    很會！ 黃郁婷開嗆網友挨轟 微博發文多兩句出現「靠北」
    2022/02/18 19:56

    很會！ 黃郁婷開嗆網友挨轟 微博發文多兩句出現「靠北」

    升息在即 價值平衡策略抗波動
    冬奧》千呼萬喚始出來？傳羽生結弦即將現身練習
    2022/02/06 16:43

    冬奧》千呼萬喚始出來？傳羽生結弦即將現身練習
    前國手幫俄奪銅 南韓總統氣炸
    2014/02/15 06:00

    前國手幫俄奪銅 南韓總統氣炸

    零碳服務 信義房屋參與新北節能E好宅
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播