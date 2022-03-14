老婆的品牌將台灣列為國家 俄籍中國滑冰教練慘遭小粉紅出征

中國短道競速滑冰隊俄籍韓裔教練安賢洙捲台獨爭議，遭小粉紅出征。（圖翻攝自安賢洙微博）

2022/03/14 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕擔任今年北京冬奧中國短道競速滑冰隊技術教練的俄羅斯籍教練安賢洙，近日意外捲入台獨爭議，遭小粉紅出征，今天（14日）他也被迫出面道歉。

綜合中媒報導，中國短道競速滑冰隊俄籍韓裔教練安賢洙的妻子禹娜利創立的美妝品牌「Nari」，近日被中國網友發現在註冊會員時，國籍選項竟然有台灣。消息一出隨即在中國網路炸鍋，大批小粉紅湧入安賢洙的微博，叫囂「台灣是中國的」、「中國一點都不能少」，並要求安賢洙給個交代。

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而今天安賢洙也終於在微博 發文，稱「很抱歉，我家人的品牌網站疏於管理，在網站默認設置裡出現了錯誤信息，目前已經及時進行了修復。我們就這個錯誤再次向大家致歉。給大家造成的傷害，我深表內疚。我在中國執教期間過得非常愉快，也受到了眾多冰迷和網友的支持，一直心存感激。我和家人始終支持一個中國的原則。希望得到大家的諒解！」

不過還是有不少小粉紅不領情，繼續嗆聲「說一句中國台灣是中國的，很難嗎？」、「只會說些廢話，要就直接說中國台灣省是中國領土不可分割的一部份」、「有誠意的話，好歹外網也發一下，不要只在中國社群發文唬人」。

現年36歲的安賢洙，出生南韓首爾，曾為南韓滑冰國手；2011入籍俄羅斯，改名維克多·安（Victor An），代表俄國隊出賽，當時被韓國社會視為叛逃。安賢洙2020年正式退役，並於同年出任中國短道競速滑冰隊技術教練。

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