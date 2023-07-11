「將台灣列國家」遭出征！寶格麗道歉 中官媒竟加碼要求這件事...

義大利知名精品品牌寶格麗因非中國地區官網將台灣列為國家遭小粉紅出征。（資料照）

2023/07/11 23:04

首次上稿 07/11 22:18

更新時間 07/11 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕義大利知名珠寶、腕錶、奢華精品品牌寶格麗（BVLGARI）近日被發現在非中國地區官網上疑似將台灣列為國家，讓大批小粉紅崩潰出征。對此，寶格麗週一（11日）晚間發布道歉聲明指出，品牌始終「尊重中國主權與領土完整」。

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寶格麗被中網友發現在非中國地區的官網上，「中國」、「中國香港特別行政區」、「中國澳門特別行政區」被放在一起，台灣則與其他亞洲國家並列，大批小粉紅開始玻璃心碎，灌爆寶格麗的官網及微博，連曾經代言寶格麗產品的藝人也受到波及，寶格麗辱華的相關消息也一度登上微博熱搜。

對此，寶格麗11日晚間發布道歉聲明，稱「寶格麗公司尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。品牌在海外官網上因管理疏忽發生的店鋪地址和地圖標識誤注，今日發現後已立即糾正，對錯誤深表歉意！我們誠摯感謝網民監督，並正在聯動第三方國際服務商確保正確標示海外官網上的相關國家和地區。」

沒想到中官媒《人民日報》透過微博，囂張要求寶格麗也在外網刊登同樣的道歉聲明，「寶格麗道歉別弄成專供中國大陸。寶格麗道歉了，寥寥幾句，滿滿求生欲。所謂的『管理疏忽』、『標識誤注』，難以服眾。這個道歉是否『專供』中國大陸？如何從根子上整改？紅線不能碰，底線不能踩，原則問題不容打馬虎眼，中國一點都不能少！」

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