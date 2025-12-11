反年改表決大戰最快明登場！ 銓敘部：退撫基金恐提早4年破產

國民黨立委提出停砍年改相關法案，立法院院會最快12日三讀通過。（資料照）

立法院國民黨團推動反年改修法，立法院長韓國瑜今（11）日召集朝野黨團協商，全案最快於明天（12日）院會上演表決大戰。銓敘部長施能傑提醒，若提早停止調降，退撫基金破產時間將提早3到4年，且若退休金隨現職人員調薪及消費者物價指數（CPI）同時調整，恐讓退休者的所得調得比現職人員更高。

公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率分10年逐年調降1.5%，改革時程至2029年。國民黨團及立委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」，修法重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按CPI累計成長率調整；國民黨團版更主張，2024年1月1日起停止調降公教退休所得替代率。

請繼續往下閱讀...

今天協商過程中，國民黨團書記長羅智強批評，民進黨執政後不斷削奪公教人員尊嚴、待遇與退休保障，已造成文官崩壞、人才崩解的「2大灰犀牛」，國考報考人數從30萬大跌至今年11萬，停砍所得替代率矯正「砍過頭」所造成的人才危機，而非恢復2018年前水準。民眾黨團副總召張啓楷也說，現行制度已砍過頭，導致公教退休人員約1/3的退休金被砍掉，包括多繳又領少的現職公教人員也支持停砍。

對此，民進黨團總召柯建銘提醒，公教人員是國家基底，若年金改革現在回頭，會造成年金提早破產及公平性等問題，呼籲國民黨不要為了討好特定族群，而破壞國家制度，民進黨團沒辦法接受。

考試院祕書長劉建忻指出，我國退撫基金的「不足額提撥」特性，造成潛藏債務，即使不修法，未來政府都將面臨非常大的財務負擔。若本次修法停止調降所得替代率，將造成退撫基金提前用完，考試院站在守護退撫基金、維繫其永續性的立場，不支持前述修法方向。

施能傑進一步說明，站在退撫基金的角度，問題就是不足額提撥，基金原本估計在2049年破產，若提早停止調降，將提早3到4年用罄，後面的錢不夠將是很嚴肅的課題；銓敘部當初支持退休金跟著CPI走，但若同時規定隨現職人員調薪，將可能導致已退休者調得比現職人員更高，這是不應該的事情。茲事體大，銓敘部建議不該提早停止調降。

由於在場朝野立委及官員意見分歧，韓國瑜最終裁示，本案無法達成共識，全部送交院會進行處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法