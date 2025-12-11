基隆河今恢復抽水未知會市府 謝國樑：感受不被尊重

台灣自來水公司恢復取水未通知基隆市府，謝國樑說水質與穩定供水由水公司負全責。（記者盧賢秀攝）

基隆河11月27日發生油污染事件，影響基隆和新北市汐止區15萬戶民眾用水，台灣自來水公司第一區管理處今天早上恢復基隆河取水，不過昨天經濟部和水公司昨宣布恢復取水，卻未通知市府，市長謝國樑今天說，水公司恢復取水不需市府同意，自來水公司就要負起水質及穩定供水全責；至於是否感受不被尊重，謝國樑說「那是我心裡的感受」，與市民用水沒有太大關係，他還是會予以尊重。

基隆河水污染事件發生至今仍未抓到污染源，基隆河水經過清淤與檢測，經第三方公正單位複驗水質符合飲用水水質及供水標準，今天上午8時恢復基隆河八堵抽水站抽水，先期採白天抽水，若沒問題才恢復全日取水。

先前自來水公司總經理李丁來在基隆市碇內福安宮前進指揮所明白表示，水質經檢驗合格、通報市府接受後才會恢復基隆河抽水，不過經濟部與環境部10日開記者會宣布今天恢復取水一事，並未通知市府，市府相關人員開會時看到直播才知道。

謝國樑今天被問到水公司逕自宣布恢復基隆河取水時表示，市府驚愕10日中央舉行記者會未通知基隆市政府，如果水公司恢復取水，不需經市府同意，市府也初步接受，但水質與供水的穩定等，也應由水公司負全部責任。

至於是否感到不被尊重，謝國樑說「這是我心裡的感受」，跟市民的用水其實沒有太大的關係，市府還是會予以尊重。

基隆河八堵抽水站今天上午恢復取水。（記者盧賢秀攝）

