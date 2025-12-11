為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    傅崐萁對連署助理費除罪化撤案助理「查水表」？藍助理嗆：有種開除我

    2025/12/11 13:41 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    首次上稿：12:53
    更新時間：13:41（新增傅崐萁辦公室回應）

    助理費除罪化案持續延燒，發起連署人今天表示，截至今天中午11時為止，共49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室、2黨團，共計284位助理連署。不過，早上在藍委助理圈卻傳出黨團總召傅崐萁正在追查哪些藍委助理連署，令不少連署助理感到恐懼，害怕被知道以後，傅崐萁逼老闆辭掉他們。

    傅崐萁辦公室：子虛烏有

    對此，傅崐萁辦公室回應，「子虛烏有！」完全沒有這麼一回事。

    對於傅崐萁對連署助理「查水表」一事，目前雖僅是傳言，但已造成部份寒蟬效應，許多助理對此感到恐懼，深怕為了維護自己的權益，波及到老闆和工作。有助理受訪表示，他們並不反對助理費除罪化，但不能影響到助理權益，但這個法案明顯是自肥，無法支持，如果黨團真的要繼續推，就撤案提出新案，不要因人設事。

    也有助理表示，「我有去簽啊，怕屁，有種開除我！」既然連署了就不會怕被發現，如果因為連署而遭到傅崐萁的壓力而被迫離職，那也只能凸顯這個做法非常愚蠢，國民黨一點長進都沒有，還活在威權時代。

    熱門推播