2023/07/04 16:06

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄國境內有些軍事建築卻常原因不明爆炸起火,有消息指出,莫斯科一處彈藥庫爆炸,倉庫陷入火海的畫面也在推特流出。

推特帳號「@region776」PO出2段影片,影片中遠方的建築物正在冒出熊熊火焰,黑色濃煙直竄雲霄,「@region776」在推文中表示「莫斯科市區的一個彈藥倉庫起火。」

俄羅斯媒體報導,7月4日一架自殺無人機襲擊莫斯科郊外庫賓卡(Kubinka)一處軍事設施,同時間,莫斯科伏努科沃(Vnukovo)機場也遭遇襲擊,緊急部門接獲通報後馬上趕往現場,所幸無人傷亡。

A warehouse with ammunitions caught fire in the Shchydnya neighborhood on Nekrasova Street. pic.twitter.com/61OweOTybj