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    土耳其再阻瑞典入北約 艾多根：停止庇護恐怖分子

    艾多根3日在內閣會議後發表演說，稱土耳其將持續反對瑞典加入北約，除非瑞典停止庇護安卡拉指稱的恐怖組織。（路透）

    艾多根3日在內閣會議後發表演說，稱土耳其將持續反對瑞典加入北約，除非瑞典停止庇護安卡拉指稱的恐怖組織。（路透）

    2023/07/04 08:33

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）3日表示，土耳其將持續反對瑞典加入北約，除非瑞典停止庇護安卡拉指稱的恐怖組織。

    據《路透》報導，瑞典和芬蘭去年申請加入北約，放棄了長期堅持的軍事不結盟政策。然而，加入北約需得到所有北約成員國批准，至今土耳其、匈牙利仍拒絕批准瑞典的申請。

    土耳其一再表示，瑞典應對庫德工人黨（PKK）及葛蘭運動（Gülen movement）採取更多措施，土耳其將上述兩組織視為恐怖組織。

    艾多根3日在內閣會議後發表演說，稱土耳其希望瑞典停止庇護兩組織的成員，「瑞典不能一方面允許恐怖分子在其境內示威，一方面試圖與土耳其建立友誼」。

    艾多根還表示：「我們的立場、期望和承諾都很明確，始終捍衛著相同的原則，我們只希望他們（瑞典）忠於此前達成的協議。」

    瑞典堅稱已遵循去年與土國在馬德里（Madrid）達成的協議內容，包括在本月實施新的反恐法案；但土耳其強調，庫德工人黨仍在瑞典舉行抗議示威，瑞典的立法「毫無意義」。

    北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上月表示，瑞典、土耳其7月初將在布魯塞爾召開高級會議，討論瑞典加入北約的可能性；北約峰會預計於本月在立陶宛舉行。

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