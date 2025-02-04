52天奇蹟！司馬庫斯災後重建 新闢步道巨木「黑森林」迎賓

巨木資源密集宛如「黑森林」。（記者廖雪茹攝）

2025/02/04 20:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「上帝的部落」新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落，去年10月底歷經康芮颱風重創，一度封園52天，部落居民以人力修復原巨木園區，更新闢環狀步道；記者現場直擊，驚嘆風災摧毀原始森林的力量，更感佩族人團結一心、分工合作的互助精神，欣見首度曝光世界級的珍貴巨木「黑森林」，與不遠千里上山的遊客共同見證台灣最美麗的人文風情。

司馬庫斯部落附近的鴛鴦湖站在康芮颱風總累積雨量來到1120毫米，著名的巨木園區因颱風挾帶大量豪雨，造成檜木溪溪床沖刷嚴重，若未現場目睹，難以想像風災驚人的力量：檜木溪兩側，原本古木參天的原始林、綠意盎然的地被植物，經摧殘變成光禿一片，約50多公尺寬的溪谷遍佈大大小小的石塊和數不清的斷木殘根，邊坡聳立數棵毅立不搖的大樹，展現自然生態的生命力。

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落腳在此的泰雅族原住民相信「大自然會再重生！」族人個個人手一刀一鏟，一步步挖開土堆石塊闢路，搬走枝幹落葉，就地取材修築整平步道，重新架設保護欄杆，確保旅客安全。

部落長老尤勞.伊將表示，這次災後不僅修復原巨木園區，更進一步以之字新闢延長支線步道，讓山友在欣賞完編號23號的yaya-qparung（媽媽之樹）大巨木後，在體力許可下，繼續依指標向上，將可看到編號至76號的巨木，包括原始紅檜、扁柏、鐵杉等都有樹立解說牌，如「手牽手」、「勝利之門」、「相聚在一起」，巨木資源密集宛如「黑森林」。而此工程將持續進行。

司馬庫斯部落去年12月21日重新開放，春節及寒假期間吸引許多遊客上山，櫻花季也將自本週六（8日）開跑至3月9日，但今年因寒冷氣候，昭和櫻目前含苞待放延後開花，預計2月20日左右盛開。

依新竹縣政府公告，司馬庫斯道路在每日特定時段採行單線管制，出發前請務必詳閱管制規則；行經受颱風重創另興闢的2號橋便道（10K300處），謹慎慢行。

司馬庫斯部落去年10月底歷經康芮颱風重創，一度封園52天，部落居民以人力修復原巨木園區，更另新闢環狀步道。（記者廖雪茹攝）

司馬庫斯部落歷經康芮颱風重創，現場目擊令人驚嘆風災摧毀原始森林的力量。（（記者廖雪茹攝）

司馬庫斯部落族人一刀一鏟闢路重建，就地取材修築整平步道，重新架設保護欄杆，確保旅客安全。（記者廖雪茹攝）

司馬庫斯部落族人就地取材修築整平步道。（記者廖雪茹攝）

新增闢的巨木步道編號至76號的巨木，包括原始紅檜、扁柏、鐵杉等都有樹立解說牌，如圖中巨木取名「手牽手」象徵族合團結一心。（記者廖雪茹攝）

司馬庫斯巨木園區內編號23號的yaya-qparung（媽媽之樹），相當宏偉壯觀。（記者廖雪茹攝）

司馬庫斯巨木步道內不畏狂風暴雨毅立不搖的大樹。（記者廖雪茹攝）

新巨木園區示意圖。（記者廖雪茹攝）

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