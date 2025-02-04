為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵票價方案明闖關董事會！平均調幅28.06％ 北高壓在千元內

    台鐵票價30年凍漲，台鐵公司規劃票價調漲方案，2月5日二度闖關董事會。（記者蔡昀容攝）

    台鐵票價30年凍漲，台鐵公司規劃票價調漲方案，2月5日二度闖關董事會。（記者蔡昀容攝）

    2025/02/04 19:58

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵票價30年凍漲，台鐵公司規劃票價調漲方案，明天（5日）二度闖關董事會。台鐵傾向合理報酬率低於3%制定新票價，並以「遞遠遞減」為原則擬具多種方案，其中之一的平均調幅是28.06%，北高從現行票價824元漲至975元，北中自強號375元漲至501元。

    台鐵去年9月以合理報酬率3%、4%、5%，向董事會提案，票價平均漲幅分別是35.62%、40.41%、44.52%，但被董事會退回，要求補充資料。

    台鐵董事長杜微先前對外說明，會以遞遠遞減原則、低於合理報酬率的方式規劃方案，2月5日向董事會提案。據了解，台鐵近期也積極向董事會成員說明，希望取得共識和認同。

    據了解，以3%投資報酬率、基礎運價每人每公里1.98元來看，平均約要調漲35.56%，但納入遞遠遞減因素之後，台鐵規劃出多個調漲幅度方案，其中一個方案，短中長途調幅不一，但平均調幅28.06%。

    長程以「台北－新左營」自強號為例，現行票價為824元，若以原先合理報酬率3%試算，調漲後將達1118元；若改以平均調幅28.06%方案計算，調漲後為975元，降至千元以下，漲幅僅為18.3%，且與高鐵1490元有515元差距。

    而中程以「台北－台中」自強號為例，現行票價為375元，則調漲至501元；以「台北－花蓮」為例，區間車從現行票價283元漲至375元，自強號440元漲至583元。

    短途考量多數通勤民眾受惠於台鐵常客優惠，或購買TPASS通勤月票、TPASS2.0常客優惠，因此未再調漲調幅，以「台北－板橋」為例，區間車票價為22元，自強號為34元。

    平均調幅降至28.06%的話，台鐵公司預估要自行吸收16.73億元，但能保持中程有競爭力，長程旅客不流失，短途則由TPASS等優惠吸收，降低對民眾的影響力。

    董事長杜微表示，希望合理報酬率低於3%，但詳細降到多少、討論哪一些方案，要等董事會開會才知道，而且後續還有交通部費率審議委員會。

    按照程序，台鐵營業單位提出票價調漲方案，須經董事會同意，再提報交通部費率審議委員會，再陳報行政院核定後實施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播