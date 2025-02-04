台鐵票價方案明闖關董事會！平均調幅28.06％ 北高壓在千元內

台鐵票價30年凍漲，台鐵公司規劃票價調漲方案，2月5日二度闖關董事會。（記者蔡昀容攝）

2025/02/04 19:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵票價30年凍漲，台鐵公司規劃票價調漲方案，明天（5日）二度闖關董事會。台鐵傾向合理報酬率低於3%制定新票價，並以「遞遠遞減」為原則擬具多種方案，其中之一的平均調幅是28.06%，北高從現行票價824元漲至975元，北中自強號375元漲至501元。

台鐵去年9月以合理報酬率3%、4%、5%，向董事會提案，票價平均漲幅分別是35.62%、40.41%、44.52%，但被董事會退回，要求補充資料。

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台鐵董事長杜微先前對外說明，會以遞遠遞減原則、低於合理報酬率的方式規劃方案，2月5日向董事會提案。據了解，台鐵近期也積極向董事會成員說明，希望取得共識和認同。

據了解，以3%投資報酬率、基礎運價每人每公里1.98元來看，平均約要調漲35.56%，但納入遞遠遞減因素之後，台鐵規劃出多個調漲幅度方案，其中一個方案，短中長途調幅不一，但平均調幅28.06%。

長程以「台北－新左營」自強號為例，現行票價為824元，若以原先合理報酬率3%試算，調漲後將達1118元；若改以平均調幅28.06%方案計算，調漲後為975元，降至千元以下，漲幅僅為18.3%，且與高鐵1490元有515元差距。

而中程以「台北－台中」自強號為例，現行票價為375元，則調漲至501元；以「台北－花蓮」為例，區間車從現行票價283元漲至375元，自強號440元漲至583元。

短途考量多數通勤民眾受惠於台鐵常客優惠，或購買TPASS通勤月票、TPASS2.0常客優惠，因此未再調漲調幅，以「台北－板橋」為例，區間車票價為22元，自強號為34元。

平均調幅降至28.06%的話，台鐵公司預估要自行吸收16.73億元，但能保持中程有競爭力，長程旅客不流失，短途則由TPASS等優惠吸收，降低對民眾的影響力。

董事長杜微表示，希望合理報酬率低於3%，但詳細降到多少、討論哪一些方案，要等董事會開會才知道，而且後續還有交通部費率審議委員會。

按照程序，台鐵營業單位提出票價調漲方案，須經董事會同意，再提報交通部費率審議委員會，再陳報行政院核定後實施。

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