為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    兩度脫離部隊掌握 俄軍逃兵遭判7年徒刑

    俄羅斯總統普廷年初簽署徵兵令，共計14萬7000名18至27歲的俄羅斯男性，在春季徵兵期間入伍服役。（美聯社資料照）

    俄羅斯總統普廷年初簽署徵兵令，共計14萬7000名18至27歲的俄羅斯男性，在春季徵兵期間入伍服役。（美聯社資料照）

    2023/07/04 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕西伯利亞（Siberia）托木斯克（Tomsk）軍事法院3日宣布，1名俄羅斯士兵因兩度逃離部隊，遭判處7年徒刑。

    據《路透》報導，托木斯克軍事法院稱，該男子的姓氏首字母為K。去年9月，俄羅斯政府動員了30萬預備役軍人，士兵K隨即被徵召入伍。

    士兵K去年12月中旬第一次從部隊潛逃，並於3月3日被捕；3月底士兵K再次脫離部隊，直到4月初又被逮捕。

    由美國政府資助的西伯利亞自由媒體「Siberia.Realities」表示，已確認該名士兵的身分是克萊斯特（Ivan Klester）。

    俄羅斯遠東地區軍事法庭上月才以3次逃兵罪，判處1名士兵9年徒刑；據俄羅斯《工商日報》（Kommersant）報導，這名男子坦承不諱，並表示這麼做是為了「照顧生病的妻子」。

    俄羅斯總統普廷去年9月簽署了相關法律，強化在軍事動員或戰鬥發生期間，犯下諸如逃兵、損壞軍事財產、拒絕服從命令等罪行的懲罰。

    俄羅斯國會國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）近日表示，儘管瓦格納集團已全面撤出戰場，但「沒有再度動員的需求」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    相隔12天！ 俄軍再趁夜色對基輔發動無人機攻勢
    2023/07/02 10:09

    相隔12天！ 俄軍再趁夜色對基輔發動無人機攻勢
    影片曝光！ 俄軍Ka-52攻擊直升機 被瓦格納擊落爆炸
    2023/06/29 14:05

    影片曝光！ 俄軍Ka-52攻擊直升機 被瓦格納擊落爆炸

    後升息時代 閒錢也能有收益
    俄軍彈道飛彈炸烏東餐廳 至少9死60傷
    2023/06/28 17:55

    俄軍彈道飛彈炸烏東餐廳 至少9死60傷
    報應！ 俄軍對烏軍施放化學性毒氣 風向改變自食惡果
    2023/06/28 16:05

    報應！ 俄軍對烏軍施放化學性毒氣 風向改變自食惡果

    日月光節能減碳 落實企業永續理念
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播