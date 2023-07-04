兩度脫離部隊掌握 俄軍逃兵遭判7年徒刑

俄羅斯總統普廷年初簽署徵兵令，共計14萬7000名18至27歲的俄羅斯男性，在春季徵兵期間入伍服役。（美聯社資料照）

2023/07/04 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕西伯利亞（Siberia）托木斯克（Tomsk）軍事法院3日宣布，1名俄羅斯士兵因兩度逃離部隊，遭判處7年徒刑。

據《路透》報導，托木斯克軍事法院稱，該男子的姓氏首字母為K。去年9月，俄羅斯政府動員了30萬預備役軍人，士兵K隨即被徵召入伍。

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士兵K去年12月中旬第一次從部隊潛逃，並於3月3日被捕；3月底士兵K再次脫離部隊，直到4月初又被逮捕。

由美國政府資助的西伯利亞自由媒體「Siberia.Realities」表示，已確認該名士兵的身分是克萊斯特（Ivan Klester）。

俄羅斯遠東地區軍事法庭上月才以3次逃兵罪，判處1名士兵9年徒刑；據俄羅斯《工商日報》（Kommersant）報導，這名男子坦承不諱，並表示這麼做是為了「照顧生病的妻子」。

俄羅斯總統普廷去年9月簽署了相關法律，強化在軍事動員或戰鬥發生期間，犯下諸如逃兵、損壞軍事財產、拒絕服從命令等罪行的懲罰。

俄羅斯國會國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）近日表示，儘管瓦格納集團已全面撤出戰場，但「沒有再度動員的需求」。

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