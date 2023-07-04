歐洲戰略自主 鄧聿文：未來十幾年都不可能

中國積極鼓吹法國總統馬克宏提出的歐洲戰略自主概念，企圖藉此離間美歐關係。圖為馬克宏（左）去年12月訪問白宮，與美國總統拜登（右）舉行會談。（法新社）

2023/07/04 00:43

〔國際新聞中心／綜合報導〕甫於6月30日落幕的歐盟峰會上，重申並確認中國是歐盟的「夥伴、競爭者和體制性對手」，對中「去風險」（de-risk）概念也正式登場，成為今後歐盟制定對中戰略的指導思想。相較於美國似乎企圖與中國全面「脫鉤」，北京雖然反對「去風險」，卻積極鼓吹歐洲「戰略自主」，企圖藉此離間美歐關係。美國之音特約評論員鄧聿文指出，歐洲要真正實現「戰略自主」，在安全上擺脫對美國的依賴，至少在未來十幾年都不太可能。

鄧聿文3日在美國之音撰文指出，歐盟執委會主席馮德萊恩今年稍早前提出「去風險」概念，現在已成為歐盟共識。中國雖然發現「去風險」對自身不利，卻以為歐洲「戰略自主」有利於離間美歐關係，符合中國戰略利益。在北京看來，所謂歐洲「戰略自主」是擺脫美國的影響，不做華盛頓的附庸，但中國若以為自己理解的「戰略自主」，與法國總統馬克宏主張的「戰略自主」是同一件事情，恐怕流於一廂情願。

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鄧聿文指出，擺脫對美國的安全依賴，只是馬克宏「戰略自主」主張的一部分，還包括能源上擺脫對俄羅斯的依賴，以及經濟上擺脫對中國的依賴等兩層意義。歐盟現在的對中戰略雖與美國有所差別，但這種差別是程度上的，而非本質上的。美國的對中政策是「競爭、合作、對抗」，歐盟則是「夥伴、競爭者和體制性對手」，「體制性對手」和「對抗」性質基本相同，只不過更多著眼於意識形態，而「對抗」除了意識形態，還包括地緣政治。

美歐對中戰略最大的區別，還在於「合作」的內涵不同。歐洲的對中「合作」不是一種外交修辭，而是歐盟和中國發展關係的基調；美國的「合作」某種程度上只是一種點綴，可有可無，只有在認為需要與中國合作的時候和領域，才要求北京合作。

然而，中國似乎將馬克宏的歐洲「戰略自主」，理解為只是主張擺脫美國的控制，但美國很清楚，系出同源的美歐儘管在許多事情上有著相同或類似的看法，但畢竟也有各自的戰略利益，因此華府並未指望歐洲在任何事情，尤其是在對中事務的處理上都配合自己，只要大原則和主要政策一致即可，因此兩者之間其實並無原則上的差異。

鄧聿文認為，馬克宏提出歐洲「戰略自主」，確實可能夾帶法國的私心，企圖強化歐洲在各方面的主動性和主導性。具體而言，法、德等「老歐洲」大國可能想擺脫美國的軍事和安全控制，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，基於對莫斯科戰略威脅的恐懼，北大西洋公約組織（NATO）復活，從而讓美國在軍事和安全上更深入地支配歐洲，這是烏克蘭戰爭，也是歐洲自己送給美國的機會。而以東歐國家為主的「新歐洲」，絕大多數反對歐洲戰略自主，認為歐洲沒有力量保護自己，強烈主張歐洲應接受美國的安全保護。

此外，歐洲透過對俄羅斯石油和天然氣的制裁，雖然在能源上擺脫對俄依賴，但現在也不得不將進口管道轉向美國或其他產油國，因此歐洲實際上兩方面都加強了對美國的依賴。

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