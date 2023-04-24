不挺了？ 反應盧沙野風波 中國：尊重前蘇聯國家主權

中國駐法國大使盧沙野發表「前蘇聯國家並無主權國地位」釀生風波。（美聯社）

2023/04/24 17:48

〔中央社〕針對中國駐法國大使盧沙野發表「前蘇聯國家並無主權國地位」釀風波，中國外交部發言人毛寧今天表示，中國尊重各國的主權獨立及領土完整，且是蘇聯解體後首先與相關國家建交的國家之一。

但毛寧又聲稱，一些媒體曲解中國在烏克蘭問題上的立場，挑撥中國與有關國家的關係，中方將對此保持警惕。

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中國外交部下午舉行例行記者會。法新社報導，毛寧在回答媒體提問時，作上述表示。而記者會前不久，中國駐法國大使館官網已悄悄撤下盧沙野引起爭議的這篇訪談全文內容。但毛寧在回答媒體提問為何撤下時則說，「我不了解你說的情況」。

根據報導，毛寧在回答「前蘇聯國家的主權地位」的問題時表示，中國尊重所有國家的主權獨立及領土完整，並維護聯合國憲章的宗旨和原則。

毛寧提到，在蘇聯解體後，中國是首先與相關國家建立外交關係的國家之一。從建交以來，中方始終堅持相互尊重、平等相待的原則，與相關國家發展雙邊友好合作關係。

盧沙野日前接受法媒訪問時，聲稱「前蘇聯國家並無主權國地位」、「克里米亞半島是俄羅斯的一部分」，相關言論不但惹怒烏克蘭及波羅的海三國，也引發歐盟與法國政界不滿及譴責。

其中，近80名歐洲議員23日在法國世界報（Le Monde）發表公開信，指盧沙野的激進言論嚴重侮辱相關國家的歷史、文化及完整性，且明顯違反國際法，必須視為對法國歐洲夥伴國家安全的威脅。法國應將盧沙野列為「不受歡迎人物」。

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