中駐法大使受訪開地圖砲 盧沙野引烏克蘭及波海三國齊抗議

中國駐法國大使盧沙野。(路透資料照)

2023/04/23 06:08

首次上稿 02:315

更新時間 06:08

〔即時新聞/綜合報導〕中國駐法大使盧沙野法國時間21日晚間接受法國電視專訪,否定主持人所提的民族自決權,除了在訪談中為了台灣問題槓上主持人,還在被提問克里米亞是否歸屬烏克蘭時,回說「根據國際法,這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」。此舉立刻引起波羅的海三國及烏克蘭駐法大使的齊聲抗議。

請繼續往下閱讀...

盧沙野在主持人連串提問台海現狀時,除了宣稱「因為中國領土的完整受到台灣及部分西方國家的台獨分離勢力威脅」,還惱怒的批評對方「每次訪問我都用過去的不實流言詭辯,您不誠實」。

在主持人問及俄烏戰爭時,拒絕回答克里米亞是否屬於烏克蘭,還回應表示「根據國際法,這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」。此番言論一出,立即引爆歐洲多國怒火。

烏克蘭駐法國大使奧梅爾琴科(Vadym Omelchenko) 批評盧沙野「對地理的理解存在明顯問題」,並在推特上表示盧的言論,與北京「根據國際法和《聯合國憲章》的目標和原則努力恢復烏克蘭和平」的立場背道而馳。

包括立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞的波羅的海三國,也由拉脫維亞外交部長埃德加斯·林克維奇斯(Edgars Rinkēvičs)發表聲明,指「中國駐法國大使有關國際法和國家主權的言論完全不能接受。我們期待中方作出解釋並撤回這一說法」,並在隨後的推特中表示,拉脫維亞外交部已召見中國大使館的代表要求作出解釋。並稱這項舉措已與立陶宛與愛沙尼亞協調。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)則轉推拉脫維亞外長的推文,表示「為什麼波羅的海國家不信任中國會『促成烏克蘭的和平』,因為這位中國大使爭辯說克里米亞是俄羅斯的,我們國家的邊界沒有法律依據。」

愛沙尼亞外交部長馬古斯·薩克納(Margus Tsahkna)則引用法國媒體專訪盧沙野的畫面,指盧的評論是錯誤,是對歷史的誤解,說明根據國際法,波羅的海國家自1918年以來一直擁有主權,但被佔領了50年。

Soit il y a des problèmes évidents avec la géographie.

Soit de telles déclarations sont en désaccord avec la position de la capitale????????« sur les efforts en faveur du retour de la paix en Ukraine sur la base du droit international et des buts et principes de la Charte de l’ONU». https://t.co/CnnxXxTT7Y — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) April 22, 2023

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2023

If anyone is still wondering why the Baltic States don't trust China to "broker peace in Ukraine", here's a Chinese ambassador arguing that Crimea is Russian and our countries' borders have no legal basis. pic.twitter.com/JaloJnSEx3 — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) April 22, 2023

The comments by the Chinese representative on independent & sovereign states are false & a misinterpretation of history.



Baltic states under international law have been sovereign since 1918 but were occupied for 50 years. https://t.co/0PlUmRR2S6 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 22, 2023

中國駐法國大使盧沙野在接受法國媒體專訪時,在俄烏戰問題的發言,讓烏克蘭駐法大使及波海三國的外交部長齊聲抗議。(圖擷自推特)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法