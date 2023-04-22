盧沙野受訪大失控 稱中國人決定台灣命運 嗆主持人沒讀書

中國駐法大使盧沙野昨晚接受法國電視專訪，因主持人提問而崩潰失控，怒嗆主持人沒有唸過書。（路透資料照）

2023/04/22 20:23

〔中央社〕中國駐法大使盧沙野昨晚接受法國電視專訪，否定主持人提的民族自決權，並表示「由中國人決定台灣命運」。他接著更因主持人提問而崩潰失控，怒嗆主持人沒有唸過書。

法國LCI電視節目昨晚專訪盧沙野，主持人羅契賓（Darius Rochebin）談論法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中、台海現狀、美中衝突、中國「帝國」擴張、俄烏戰爭與中國歷史等問題。

請繼續往下閱讀...

節目聚焦台灣，主持人先展示由中共製作、向台灣發射砲彈的模擬動畫，指出「這不是令人極度震驚的侵略行為嗎」？

盧沙野回答，「威脅者不是我們，我們是受威脅的一方」。主持人說，「但轟炸的是你們」；盧沙野則稱，「因為中國領土的完整受到台灣及部分西方國家的台獨分離勢力威脅」。

主持人進一步詢問，「不該是台灣人決定自己的命運嗎？也就是人民自決的權利」；未料盧沙野卻回答，「是由中國人決定台灣的命運。盡一切可能，若無法和平統一，會採取所有可能行動」。

面對主持人追問台灣為何不能如烏克蘭人一樣有人民自決權，盧沙野表示，「台灣自古以來屬於中國。兩岸同屬一個中國，歷史如此、現狀如此」；他並稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一環，白紙黑字寫在開羅宣言與波茨坦宣言中」。

主持人指出，台灣最新民調顯示，64%受訪者自認台灣人；30%自認是台灣人也是中國人；只有2.4%自認中國人。盧沙野回覆民調可以操控，主持人則提醒台灣有新聞自由。

主持人接著指出，法國前總統、戴高樂將軍1964年與中國建交，讚許世界出現一個非白人勢力，但當時毛澤東這位「歷史罪犯」掌權，正屠殺、折磨數百萬人，「很多西方國家都認為戴高樂當時錯了，如今與中國交往上很可能再犯同樣的錯」。

盧沙野當場惱怒，批評對方「每次訪問我都用過去的不實流言詭辯，您不誠實」。主持人追問：「百萬人因毛澤東喪命這叫不實流言？」

盧沙野接著竟在法國電視台上說：「這不公平、不確實，您有念過書嗎？停！我今天來不是為了和您談論這些流言。」

主持人平靜提到談論歷史的重要性，例如二戰後的德國等，但盧沙野仍提高聲量表示，「我不是來此談論這些流言，我再說一次，沒必要說這些，毫無意義」。

他不聽主持人提問，憤怒轉移話題說，「也別跟我談所謂的人權，你們人權問題更嚴重」；他並表示中國剛出版8份美國人權問題的報告，願意提供主持人參考。

被問到俄烏戰爭，盧沙野在節目中指責美國沒有意願結束戰爭，且北大西洋公約組織（NATO）也繼續軍援烏克蘭。

沙野更拒絕回答克里米亞是否屬於烏克蘭，但卻回說，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」。

盧沙野對台灣議題的言論、對俄烏戰爭的含糊回覆及動怒態度，引起法國社群媒體注意，「中國」一詞一度躍上推特流行趨勢。

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）引用盧沙野拒答克里米亞屬於烏克蘭的片段寫道：「那些認為習近平政權關心國際法的人一定要聽。中國大使向我們解釋，過去的蘇聯共和國不是真正主權國家。」

歐洲議會議員魯克斯曼（Raphael Glucksmann）也譴責中國對烏克蘭的態度表示，「怎麼能想像這暴君能為烏克蘭解方有所貢獻」？

盧沙野在節目失控也被討論。法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）評論，「羅契賓冷靜帶著笑容，讓中國大使完全崩潰。若我是北京政府，就要他搭下一班飛機回國」。

有4萬多名追蹤者的獨立記者高德佛瓦（Jerome Godefroy）也說，「中國駐法大使盧沙野崩潰。被問到克里米亞歸屬烏克蘭時，他緊張了，抓起水杯然後叫人家不要『詭辯』」。

對於盧沙野所說「中國人決定台灣命運」的說法，絕大多數網友反駁並留言挺台：「不，是台灣人決定」、「可怕的中國獨裁」、「這人展示了中國的危險性」、「只有台灣人民有權決定自己的未來」、「台灣獨立，永遠不會落入中國人手中」。

盧沙野接受法國電視專訪影片連結

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法