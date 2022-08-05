中駐法大使「統一後再教育台灣人」狂妄言歐洲人看傻

中國駐法大使盧沙野（圖）公開揚言統一之後要對台灣人「再教育」，狂妄言論看呆歐洲人，政要、新聞工作者和一般民眾紛紛譴責中國侵害人權的野蠻意圖。（路透）

2022/08/05 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共祭出軍演、禁止進口等招數報復，中國駐法大使盧沙野則是公開揚言統一之後要對台灣人「再教育」，狂妄言論看呆歐洲人，政要、新聞工作者和一般民眾紛紛譴責中國侵害人權的野蠻意圖。

針對盧沙野狂妄說詞，美國國會議員反貪腐顧問馬沙羅（Paul Massaro）透過推特引述相關報導，表達不認同，指「種族滅絕、再教育、勞動改造，在極權之惡的新世紀下，一切都正常化了」。

請繼續往下閱讀...

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）則表示，「那些因裴洛西訪台而感到憤怒的人，我建議他們把憤慨留給中國大使的荒誕言論，這個人說要不顧台灣人意願強行統一後『再教育』，真是個醜聞」。

國民聯盟馬賽地區議員貝茲（Eléonore Bez）則在推特上表示，「中國大使平靜地表示台灣人會被『再教育』。在中國，再教育營被稱為勞改，在蘇聯則被稱為『gulags』。集中營隨意監禁，百萬人喪命，沒人對這番言論有反應」。

比利時前總理維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）表示，「獨裁政權不能接受，甚至也不能想像人民想生活在自由之中，取而代之的是，他們要『再教育』，也就是壓迫和政治宣傳。台灣、烏克蘭、歐洲，千萬要當心」。

前駐中記者歌蒂爾（Ursula Gauthier）因為報導新疆問題遭到開除，此後仍致力於關注維吾爾族及遭中國壓迫受害者相關事件；她轉發盧沙野談話片段，表示「聽聽中國大使關於『再教育』思維不正台灣人的必要性，這個習近平的爪牙說的是『新疆模式』，也就是洗腦，並通過大規模脅迫手段摧毀人民的批判性思維」。

我駐法代表吳志中在法國接受採訪，暢談關於裴洛西訪台、中共軍演等事件，不卑不亢，沉穩堅定表達台灣立場。具法文專業的國人在粉專「以身嗜法。法國迷航的瞬間」分享新聞中譯，協助大眾了解吳志中受訪情況，並強調法媒報導直接寫出「台灣駐法大使」，譯文引發關注與熱烈迴響。

吳志中就此向國人的熱心表達感謝，「外交不是只有外交事務人員能夠有所貢獻，大家也都可以一起來為我們美麗的國家貢獻」，認為有這位國人協助翻譯，訪談才引發這麼多迴響。他也強調，「我們的國家是一個多元化社會的民主典範，法國媒體的廣泛報導已經認證了台灣的價值，我們不需要被再教育」，期望和大眾為更美好的和平多元與民主永續未來一起努力。

我駐法代表吳志中向協助翻譯採訪內容的國人道謝，並闡明台灣立場。（翻攝自以身嗜法。法國迷航的瞬間粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法