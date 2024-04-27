中國版「媽媽是婊子」？麥當勞退款明細竟標註「顧客是傻逼」

退款原因欄位寫「顧客是傻逼」。（翻攝自微博）

2024/04/27 20:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆醫院藥單日前出現「媽媽是婊子」不雅文字，疑院內藥劑師生活工作不如意，情緒崩潰才打了不雅字樣，中國也鬧出類似案件，江蘇李姓男子到麥當勞用餐，飲料不慎弄髒衣服，他認為出在紙杯瑕疵，投訴並要求退款，怎料明細中的退款原因欄位竟寫「顧客是傻逼」，讓他大為光火。

《新浪新聞》報導，李男24日到麥當勞用餐，喝飲料時可樂從杯蓋流出，弄髒他的衣服。李男觀察後推斷，是因紙杯杯緣變形所致，向店員反應後業者同意退款。怎料李男在明細的退款原因備註欄，竟看到「顧客是傻逼」等字樣。

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憤怒的李男隨即打給客服，後續接到當事店家店長來電，承諾下次會招待一份點心補償。李男怒批，身為世界知名連鎖餐廳，員工竟用侮辱性語言謾罵顧客，回覆跟處理問題卻如此輕描淡寫。26日麥當勞區域負責人趕至當地，代表麥當勞官方給李男道歉，也針對涉事店員加強教育管理，最終雙方才達成和解。

對此，大多網友們並不挺李男，紛紛調侃「就算是真的（傻逼），你也不可以說」、「不就是自己拿東西沒拿好，灑了麼」、「估計是要求免單時的嘴巴太難看了，服務生氣不過」；也有人提醒，「既然決定免（單）了就不要寫這種了，每一種服務業都會吃到不少這種虧的，既然想小事化了就別再把事情擴大化，給自己找不痛快」。

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