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英王查爾斯三世病情略有起色 下週二起恢復公務行程

白金漢宮宣布，英國國王查爾斯三世下週二起恢復部分公務行程。（法新社）

白金漢宮宣布，英國國王查爾斯三世下週二起恢復部分公務行程。（法新社）

2024/04/27 21:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白金漢宮（Buckingham Palace）週五（26日）宣布，英國國王查爾斯三世（King Charles III）的癌症病情略有起色，下週二起他將恢復王室公務行程。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮在聲明中仍舊沒有公布查爾斯三世罹患何種癌症，但國王的醫療團隊對「目前為止的進展充分感到滿意，國王現在可以重新負責一些面向公眾的職責」。

聲明點出，查爾斯三世下週二會與王后卡蜜拉（Queen Camilla）造訪一間癌症醫療中心，表達對癌症研究的支持，而接下來幾週國王還將進行更多的對外活動，例如在6月下旬接待來訪的日本天皇夫婦。

不過聲明也強調，若要判斷國王的癌症療程得持續多久，現在還「為時尚早」。

報導指出，目前還不確定查爾斯三世是否會參加某些重大活動，例如軍旗敬禮分列式閱兵（Trooping the Colour）、諾曼第登陸紀念活動（D-Day commemorations）、夏季花園派對、王室雅士谷賽馬日（Royal Ascot）等等。

白金漢宮則說，國王的行程會根據將根據醫囑來作安排，但理論上不會參與所有夏季活動。

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