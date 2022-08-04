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    狂妄亂噴！ 中國駐法大使：統一後將對台灣人執行「再教育」

    中國駐法大使盧沙野在電視節目上大言不慚表示，如果統一台灣後，將會對台灣人執行「再教育」。（圖擷取自推特）

    中國駐法大使盧沙野在電視節目上大言不慚表示，如果統一台灣後，將會對台灣人執行「再教育」。（圖擷取自推特）

    2022/08/04 10:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日飛抵台北松山機場，中共對此氣得跳腳，除了頻頻以軍機侵擾台灣、還大動作宣布在台灣周邊區域展開實彈射擊的軍事演訓行動，中國駐法大使更是在電視節目上大言不慚表示，如果統一台灣後，將會對台灣人執行「再教育」。

    中國流亡藝術家「巴丟草」在推特PO出一段影片，可以看到影片中中國駐法大使盧沙野在電視節目上指控，台灣人都被民進黨洗腦了，結果被痛斥是在胡說八道，接著盧沙野狂妄表示，統一台灣後將對台灣人執行「再教育」。

    網友們看到貼文後紛紛留言「他到底在說什麼狗屁」、「這真是太駭人了」、「這不就是他們對新疆人做的事情嗎」、「這已經是納粹行為了」、「只會怪罪民進黨，就為什什麼不想想為何這個政黨能贏得兩次總統大選」。

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