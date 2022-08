狂妄亂噴！ 中國駐法大使：統一後將對台灣人執行「再教育」

2022/08/04 10:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2日飛抵台北松山機場,中共對此氣得跳腳,除了頻頻以軍機侵擾台灣、還大動作宣布在台灣周邊區域展開實彈射擊的軍事演訓行動,中國駐法大使更是在電視節目上大言不慚表示,如果統一台灣後,將會對台灣人執行「再教育」。

中國流亡藝術家「巴丟草」在推特PO出一段影片,可以看到影片中中國駐法大使盧沙野在電視節目上指控,台灣人都被民進黨洗腦了,結果被痛斥是在胡說八道,接著盧沙野狂妄表示,統一台灣後將對台灣人執行「再教育」。

網友們看到貼文後紛紛留言「他到底在說什麼狗屁」、「這真是太駭人了」、「這不就是他們對新疆人做的事情嗎」、「這已經是納粹行為了」、「只會怪罪民進黨,就為什什麼不想想為何這個政黨能贏得兩次總統大選」。

Taiwan: "After reunification, we will do re-education", says the Chinese ambassador to France



Re-education is refering to Uyghur concentration camps and genocide



pic.twitter.com/l8YyK1qqEX