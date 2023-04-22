為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歷史不及格！中駐法大使稱前蘇聯國家「沒有實質地位」

    中國駐法大使盧沙野在接受專訪時表示，「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位。（美聯社；法新社；本報合成）

    中國駐法大使盧沙野在接受專訪時表示，「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位。（美聯社；法新社；本報合成）

    2023/04/22 21:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法大使盧沙野昨晚接受法國電視台專訪，然而他在訪問中語出驚人，竟稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，遭學者批評他是在否認烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞等國的存在。

    綜合外媒報導，中國駐法大使盧沙野在接受法國《新聞台》（La Chaîne Info，LCI）專訪時，被問及對俄烏戰爭的看法，他不僅指責美國和北大西洋公約組織（NATO）沒有意願結束戰爭，甚至表示：「在國際法中，前蘇聯國家沒有實質地位，因為沒有國際協議來實現它們的主權國家地位。」

    此外，當被問及是否認為克里米亞屬於烏克蘭時，盧沙野表示：「這取決於你如何看待這個問題。」並補充「事情沒那麼簡單」。他還說克里米亞「從一開始就是俄羅斯的」，但沒有解釋他所說的一開始是什麼意思。

    法國智庫戰略研究基金會的中國問題專家邦達茲（Antoine Bondaz）就在推特上痛批盧沙野的言論，並表示：「所以他否認了烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、哈薩克斯坦等國家的存在。」

    盧沙野過去就被稱是中國外交戰狼的代表人物，他曾在美國務卿布林肯（Antony Blinken）因中國間諜氣球入侵美國領空，因而取消訪中行程時表示，布林肯造訪中國毫無意義。

    中國駐法大使盧沙野在接受法國電視台專訪時表示，「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，遭學者批評是在否認烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞等國的存在。（美聯）

    中國駐法大使盧沙野在接受法國電視台專訪時表示，「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，遭學者批評是在否認烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞等國的存在。（美聯）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    盧沙野受訪大失控 稱中國人決定台灣命運 嗆主持人沒讀書
    2023/04/22 20:23

    盧沙野受訪大失控 稱中國人決定台灣命運 嗆主持人沒讀書
    美洩密文件爆料：烏克蘭曾計畫攻擊敘利亞俄軍與瓦格納集團
    2023/04/22 19:46

    美洩密文件爆料：烏克蘭曾計畫攻擊敘利亞俄軍與瓦格納集團

    通勤不怕塞車 寶山特區10分鐘進竹科
    數字說真話！外企出口暴跌 顯示供應鏈加速移出中國
    2023/04/22 17:41

    數字說真話！外企出口暴跌 顯示供應鏈加速移出中國
    看好中國市場 傳LVMH棄香港北遷？
    2023/04/22 17:17

    看好中國市場 傳LVMH棄香港北遷？
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播