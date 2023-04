歷史不及格！中駐法大使稱前蘇聯國家「沒有實質地位」

2023/04/22 21:09

〔即時新聞/綜合報導〕中國駐法大使盧沙野昨晚接受法國電視台專訪,然而他在訪問中語出驚人,竟稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位,遭學者批評他是在否認烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞等國的存在。

綜合外媒報導,中國駐法大使盧沙野在接受法國《新聞台》(La Chaîne Info,LCI)專訪時,被問及對俄烏戰爭的看法,他不僅指責美國和北大西洋公約組織(NATO)沒有意願結束戰爭,甚至表示:「在國際法中,前蘇聯國家沒有實質地位,因為沒有國際協議來實現它們的主權國家地位。」

請繼續往下閱讀...

此外,當被問及是否認為克里米亞屬於烏克蘭時,盧沙野表示:「這取決於你如何看待這個問題。」並補充「事情沒那麼簡單」。他還說克里米亞「從一開始就是俄羅斯的」,但沒有解釋他所說的一開始是什麼意思。

法國智庫戰略研究基金會的中國問題專家邦達茲(Antoine Bondaz)就在推特上痛批盧沙野的言論,並表示:「所以他否認了烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、哈薩克斯坦等國家的存在。」

盧沙野過去就被稱是中國外交戰狼的代表人物,他曾在美國務卿布林肯(Antony Blinken)因中國間諜氣球入侵美國領空,因而取消訪中行程時表示,布林肯造訪中國毫無意義。

China's ambassador to France unabashedly asserts that the former Soviet republics have « no effective status in international law » as « sovereign states » ????



He denies the very existence of countries like Ukraine, Lithuania, Estonia, Kazakhstan, etc. ????



WTF?! https://t.co/SdysHEaSRD