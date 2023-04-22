歷史不及格！中駐法大使稱前蘇聯國家「沒有實質地位」

中國駐法大使盧沙野在接受專訪時表示，「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位。（美聯社；法新社；本報合成）

2023/04/22 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法大使盧沙野昨晚接受法國電視台專訪，然而他在訪問中語出驚人，竟稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，遭學者批評他是在否認烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞等國的存在。

綜合外媒報導，中國駐法大使盧沙野在接受法國《新聞台》（La Chaîne Info，LCI）專訪時，被問及對俄烏戰爭的看法，他不僅指責美國和北大西洋公約組織（NATO）沒有意願結束戰爭，甚至表示：「在國際法中，前蘇聯國家沒有實質地位，因為沒有國際協議來實現它們的主權國家地位。」

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此外，當被問及是否認為克里米亞屬於烏克蘭時，盧沙野表示：「這取決於你如何看待這個問題。」並補充「事情沒那麼簡單」。他還說克里米亞「從一開始就是俄羅斯的」，但沒有解釋他所說的一開始是什麼意思。

法國智庫戰略研究基金會的中國問題專家邦達茲（Antoine Bondaz）就在推特上痛批盧沙野的言論，並表示：「所以他否認了烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、哈薩克斯坦等國家的存在。」

盧沙野過去就被稱是中國外交戰狼的代表人物，他曾在美國務卿布林肯（Antony Blinken）因中國間諜氣球入侵美國領空，因而取消訪中行程時表示，布林肯造訪中國毫無意義。

???? @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"



???? Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème [...] Ce n'est pas si simple."



???? #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI （@LCI） April 21, 2023

China's ambassador to France unabashedly asserts that the former Soviet republics have « no effective status in international law » as « sovereign states » ????



He denies the very existence of countries like Ukraine, Lithuania, Estonia, Kazakhstan, etc. ????



WTF?! https://t.co/SdysHEaSRD — Antoine Bondaz （@AntoineBondaz） April 21, 2023

中國駐法大使盧沙野在接受法國電視台專訪時表示，「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，遭學者批評是在否認烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞等國的存在。（美聯）

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