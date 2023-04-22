為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美洩密文件爆料：烏克蘭曾計畫攻擊敘利亞俄軍與瓦格納集團

    美媒《華盛頓郵報》從美國外洩的機密文件中發現，烏克蘭曾計畫秘密培訓庫德人，對敘利亞的俄軍與傭兵瓦格納集團發動攻擊。圖為敘利亞的俄軍車隊。（法新社）

    美媒《華盛頓郵報》從美國外洩的機密文件中發現，烏克蘭曾計畫秘密培訓庫德人，對敘利亞的俄軍與傭兵瓦格納集團發動攻擊。圖為敘利亞的俄軍車隊。（法新社）

    2023/04/22 19:46

    〔即時新聞／綜合報導〕遭外洩的美國機密文件持續曝光出不少驚人事件，近日美媒《華盛頓郵報》從文件中發現，烏克蘭軍事情報機構曾計畫秘密培訓庫德人，對敘利亞境內的俄羅斯軍隊與傭兵「瓦格納集團」發動攻擊。

    《華盛頓郵報》20日報導，烏克蘭軍事情報機構制訂的這項計畫似乎是為了給俄軍與瓦格納集團增加額外的傷亡與成本，迫使其調整對烏克蘭的軍力部署。雖然烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於去年12月中止了該計畫，但外洩的文件仍詳細說明了計畫的進展。

    文件指出，烏克蘭軍事情報機構曾考慮訓練由庫德人組成的「敘利亞民主力量」（SDF），派出作戰人員使用自殺式無人機攻擊俄軍和瓦格納集團在敘利亞擁有的關鍵設施。例如俄羅斯空軍駐紮的巴塞勒·阿薩德國際機場（Latakia’s Bassel al-Assad Airport）與瓦格納集團控制的吉哈爾天然氣廠（Jihar gas plant）。

    不過SDF發言人沙米（Farhad Shami）否認與烏克蘭的合作，並表示：「文件並非事實，我們的部隊從來沒有參與過俄烏戰爭。」

    文件也提到，土耳其也知道這項計畫，即使土方至今仍將SDF與人民保護部隊（YPG）視為恐怖組織，但仍烏克蘭提供建議。有土耳其官員就建議SDF應從庫德人控制地區對俄軍發動攻擊，以避免潛在的風險。

    但一位前美國官員表示，土耳其至今仍在試圖減少SDF的軍事能力，因此誘使烏克蘭與SDF合作，最終激怒俄羅斯，將會符合土耳其的利益。他指出，俄軍可能知道SDF的據點，因此遇襲後發動反擊非常容易。

    不過文件指出，烏克蘭去年11月發現計畫存在後勤上的限制，例如庫德人邊境控制和行動基地建立等問題。最終在12月29日，澤倫斯基可能受美國壓力、烏國無人機產能，與計畫本身可行性等因素，緊急叫停了計畫。另一個因素則是烏克蘭軍事情報機構的功勞，文件稱其一直積極在俄羅斯佔領區進行破壞、暗殺等行動，獲得的效益遠大於攻擊敘利亞的俄軍和瓦格納集團。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「烏克蘭終將加入北約」 秘書長：所有成員國都同意
    2023/04/22 08:28

    「烏克蘭終將加入北約」 秘書長：所有成員國都同意
    自由說新聞》又出包！俄Su-34戰機誤炸自家城市 街道驚現20公尺「巨坑」
    2023/04/21 14:41

    自由說新聞》又出包！俄Su-34戰機誤炸自家城市 街道驚現20公尺「巨坑」

    通勤不怕塞車 寶山特區10分鐘進竹科
    美外洩情報曝：俄傭兵瓦格納直接接觸中國 請求供應軍火
    2023/04/21 07:48

    美外洩情報曝：俄傭兵瓦格納直接接觸中國 請求供應軍火
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播