盧沙野驚世言論引爆歐中角力！ 法外交部召見要求道歉

中國駐法大使盧沙野近日因稱前蘇聯國家主權未定犯眾怒。（路透、歐新社；本報合成）

2023/04/24 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名戰狼、駐法大使盧沙野近日接受法國電視台脫口說出「前蘇聯國家在國際法上無實質地位」驚世言論犯眾怒，法國外交部繼昨（23日）發聲明表示遺憾後，今（24日）終於召見盧沙野，要求解釋並道歉。

盧沙野21日接受法國《新聞台》（La Chaîne Info，LCI）專訪，被主持人問到對烏俄戰爭及克里米亞半島主權歸屬的看法時，竟語出驚人稱「克里米亞從一開始就是俄羅斯的」、「在國際法中，前蘇聯國家沒有實質地位，因為沒有國際協議來實現它們的主權國家地位」。專訪節目一曝光，隨即引發歐洲輿論譁然，痛批盧沙野「否認脫離蘇聯掌控獨立的14個國家存在」，包括波羅的海3國、烏克蘭等被指涉的國家皆提出抗議。

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此外，24日有多達80名歐洲議會議員在法媒《世界報》（Le Monde）聯署發表公開信，痛斥盧沙野不是第一次發表出貶損言論，其發言必須視為對法國歐洲夥伴國家安全的威脅，呼籲法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）不要對這種「無恥的攻擊」默不作聲，要求科隆納宣布盧沙野為「不受歡迎人物」，並予以驅逐。

《世界報》指出，盧沙野的發言加劇歐洲各界對北京合理化甚至支持俄羅斯侵略戰爭意圖的懷疑，眼看怒火越燒越旺，位於巴黎奧賽堤岸（Quai d'Orsay）的法國外交部，繼昨日發聲明聲援被指涉國家後，本週一正式召見盧沙野，要求給個說法。我國駐法代表吳志中今也分享此消息，據悉立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國也將分別召見中國大使，直言「歐洲與中國外交角力中」！

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