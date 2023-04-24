轟戰狼無恥！ 80歐洲議員聯名 要求法國驅逐盧沙野

中國駐法大使盧沙野言行惹怒歐洲各國。（美聯社檔案照）

2023/04/24 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法國大使盧沙野21日接受法國電視台專訪時語出驚人，稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，還說「由中國人決定台灣命運」，更因主持人提問而崩潰失控，怒嗆主持人「沒有念過書」，魯莽的言論引發歐洲各界反彈。80名歐洲議會議員今在法國《世界報》發表公開信，呼籲法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）不要對這種「無恥的攻擊」默不作聲，近期法國驅逐發表不當言論的外交官，他們要求科隆納，宣布盧沙野為不受歡迎人物，以回應他不為人所接受的行為。

議員們在《世界報》的公開信中表示，身為國會議員，他們寫信提請科隆納，呼籲法國政府就盧沙野的激進言論採取行動，此為明顯違反國際法的言論，必須視為對法國歐洲夥伴國家安全的威脅。

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信中強調，盧沙野公開斷言，前蘇聯國家在國際法中沒有有效地位，並辯稱沒有國際協議來實現它們的地位，這些評論遠遠超出了可接受的外交話語範圍，都是最糟糕的戰狼言論，不應該不予回應。且這位大使的言論不僅是對有關國家的歷史、文化和基本完整性的嚴重侮辱，還破壞可預見的外交關係所依據的基本原則。

議員們也說，這不是盧沙野第一次發表出貶損言論，他近日也曾稱，一旦台灣人民落入北京的控制之下，就應該對其進行「再教育」。近期法國政府已經採取行動，驅逐了發表不當言論的外交官，有此先例，他們要求科隆納，宣布盧沙野為不受歡迎人物，以回應他完全不為人所接受的行為。

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