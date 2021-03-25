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    法國參議員挺台獲掌聲 外貿部長批中國大使不可容忍

    法國外貿部長里斯特（Franck Riester）對中國問題做出回應。（圖翻攝自法國參議員卡迪克臉書）

    法國外貿部長里斯特（Franck Riester）對中國問題做出回應。（圖翻攝自法國參議員卡迪克臉書）

    2021/03/25 12:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與法國近日因為駐法大使失言事件，關係緊張，24日法國參議院對官員進行質詢，其中參議員發聲力挺台灣，外貿部長里斯特（Franck Riester）也對中國問題做出回應。

    參議員卡迪克（Olivier Cadic）發言譴責，法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）因表示台灣有獨立外交權，遭中國駐法大使館羞辱「小流氓」、強烈反對友台小組參議員參訪台灣，他說，外交部召見該名大使是正確的，該名大使的行為呈現出負面的中國形象。

    卡迪克還說，法國和參議院不會接受中共的指示，在媒體傳播之下，全世界正在發現中共獨裁政權對中國人民的控制，歐盟也針對新疆議題對中國官員實施制裁，中國則對歐洲議會議員進行報復，卡迪克詢問，在前往布魯塞爾的歐盟會議中，外交部是否考慮對中國採取新的措施，以及如何看待批准歐盟與中國的貿易協議。

    里斯特直接對中國大使的言行感到「極度震驚」，強調，法國無法容忍中國大使對法國議員、學者的出言羞辱，在貿易方面，里斯特則說中國是重要經濟夥伴，但不能犧牲價值觀與原則。

    卡迪克則強調，中國制裁歐洲議會議員不能進入中國與港澳特別行政區，並未提到台灣，所有人都能看到中國默認台灣領土，他也發聲支持台灣參與國際組織，語畢，現場響起一片掌聲。

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