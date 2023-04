盧沙野稱前蘇聯國主權未定惹議 法外交部：中國政府出面說清楚

2023/04/23 17:04

〔即時新聞/綜合報導〕中國駐法國大使盧沙野近日接受媒體採訪脫口稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位,引發國際輿論譁然。法國外交部今(23日)跳出來打臉盧沙野的說法,並表示中國政府應該出面說明立場。

盧沙野21日接受法國《新聞台》(La Chaîne Info,LCI)專訪,提及有關烏俄戰爭及克里米亞歸屬的話題時,劈頭便指責以美國為首的西方陣營沒有意願結束這場戰爭,還說出「克里米亞從一開始就是俄羅斯的」、「在國際法中,前蘇聯國家沒有實質地位,因為沒有國際協議來實現它們的主權國家地位」等驚世言論。

盧沙野的發言一曝光隨即掀起輿論熱議,外界痛批盧沙野「否認烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、哈薩克等14個國家的存在」。目前已知波羅的海3國(愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛)與烏克蘭已向中方提出正式抗議。

法國外交部今也發聲明表示,「我們很遺憾地獲悉中國駐法大使針對1991年蘇聯解體後獨立國家的言論,這段發言是否代表中國政府立場,我們希望不是,但這應該由中國政府出面說明。我們對所有被指涉的盟友及夥伴予以充分聲援,支持他們維護經歷幾十年的壓迫後重新贏得期待已久的獨立地位。」

法國外交部指出,「關於烏克蘭,1991年蘇聯解體後,包括中國在內的所有國家,都承認聯合國新成員烏克蘭領土涵蓋克里米亞。根據國際法,俄羅斯在2014年併吞克里米亞是非法的行為,且以主權和領土完整為原則的《聯合國憲章》,已經明文規定會員國禁止使用武力獲取領土。」

