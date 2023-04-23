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    盧沙野稱前蘇聯國主權未定惹議 法外交部：中國政府出面說清楚

    盧沙野近日接受法媒採法，脫口說出「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，惹怒蘇聯解體後獨立的14個東歐國家。（美聯社）

    盧沙野近日接受法媒採法，脫口說出「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，惹怒蘇聯解體後獨立的14個東歐國家。（美聯社）

    2023/04/23 17:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法國大使盧沙野近日接受媒體採訪脫口稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，引發國際輿論譁然。法國外交部今（23日）跳出來打臉盧沙野的說法，並表示中國政府應該出面說明立場。

    盧沙野21日接受法國《新聞台》（La Chaîne Info，LCI）專訪，提及有關烏俄戰爭及克里米亞歸屬的話題時，劈頭便指責以美國為首的西方陣營沒有意願結束這場戰爭，還說出「克里米亞從一開始就是俄羅斯的」、「在國際法中，前蘇聯國家沒有實質地位，因為沒有國際協議來實現它們的主權國家地位」等驚世言論。

    盧沙野的發言一曝光隨即掀起輿論熱議，外界痛批盧沙野「否認烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、哈薩克等14個國家的存在」。目前已知波羅的海3國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）與烏克蘭已向中方提出正式抗議。

    法國外交部今也發聲明表示，「我們很遺憾地獲悉中國駐法大使針對1991年蘇聯解體後獨立國家的言論，這段發言是否代表中國政府立場，我們希望不是，但這應該由中國政府出面說明。我們對所有被指涉的盟友及夥伴予以充分聲援，支持他們維護經歷幾十年的壓迫後重新贏得期待已久的獨立地位。」

    法國外交部指出，「關於烏克蘭，1991年蘇聯解體後，包括中國在內的所有國家，都承認聯合國新成員烏克蘭領土涵蓋克里米亞。根據國際法，俄羅斯在2014年併吞克里米亞是非法的行為，且以主權和領土完整為原則的《聯合國憲章》，已經明文規定會員國禁止使用武力獲取領土。」

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