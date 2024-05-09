搭機要帶哪種行李箱？ 資深空姐曝「這2種」最容易壞

1名資深空服員指出，廣受旅客歡迎的「硬殼行李箱」和「4輪行李箱」，其實最容易損壞。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2024/05/09 18:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕安排出國旅遊，如何整理行李成為熱門話題。一名任職法國航空（Air France）16年的資深空服員，近日就分享自己的行李打包技巧，以及挑選最佳行李箱法則，更指出根據她多年來觀察，廣受旅客歡迎的「硬殼行李箱」和「4輪行李箱」，其實是最容易損壞的類型。

綜合外媒報導，擁有16年飛行經驗的庫克瑪塔傑（Emilie Cooke-Martageix），是法國航空的資深女性空服員。她日前分享，目前市面上的硬殼行李箱，其硬殼的設計被許多乘客認為會比較耐用，但其實恰好相反，在託運過程中，硬殼行李箱反而很容易受到擠壓、甚至破裂，因此為了避免行李箱毀損，她建議選擇布面類的織物型行李箱。

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庫克瑪塔傑指出，她也不建議旅客購買擁有4輪的行李箱，因為4輪相對於2輪較不耐用，一但1個輪子出問題就會影響移動效率，應避免使用這類的行李箱旅行。至於在顏色挑選上，庫克瑪塔傑表示，選擇鮮豔的行李箱可以在行李運送過程中，更快找到自己的行李，但要記得避免使用白色的，因為它很容易弄髒。

此外，庫克瑪塔傑也分享自己的打包技巧，她建議民眾若經常出國，可將必需品固定放在出門會用的背包或行李袋中，如行動電源、盥洗用品、藥物等，這樣不僅方便整理、節省時間，還能避免漏帶。此外，機艙內的壓力可能導致盥洗用品的液體外漏，因此她建議多準備幾條毛巾，把瓶罐包好，護照等重要物品則單獨放進透明夾鏈袋。

最後庫克瑪塔傑不忘提醒，如果想帶特產回國，特別是冷肉、乳酪和新鮮食品等鮮食類，一定要事先確認自己前往目的地國家，其海關規定是否允許帶入。不僅如此，打包時也要確保包裝完整，以防外漏，也請儘量避免攜帶味道強烈的物品，以免引起機場檢疫犬的注意。

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