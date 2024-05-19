位置訊號常消失！美憂中國船隻假借維修海底電纜 從事間諜活動

美國指出，中企派出維修海底電纜的船隻，其位置訊號經常消失，令人懷疑可能暗中進行間諜活動。圖為海底電纜鋪設工作。（路透）

2024/05/19 19:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》19日獨家報導指出，美國官員對海底電纜容易遭受中國維修船間諜活動影響提出擔憂，指中國控制的「中英海底系統有限公司」（SBSS）派出維修電纜的船隻，不時會向無線電和衛星追蹤服務隱藏位置，擔心可能暗中對電纜進行篡改、繪製海底地圖以對美國軍事通訊網路進行偵察，甚至為中國軍方鋪設電纜。

據報導，谷歌、臉書母公司Meta等美國科技鉅子掌握許多電纜的部分所有權，但在電纜的養護方面，他們仍須依賴一些外國建設和維修公司，其中有些公司也掌握電纜部分所有權，美國國務院官員擔心這些公司可能危及美國商業和軍事數據安全。

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美方指出，一家協助修復國際電纜的中企「中英海底」派出去的維修船，似乎會向無線電和衛星追蹤服務系統隱藏位置。WSJ對船隻追蹤網站Marine Traffic的無線電和衛星數據進行分析，發現「福海號」（Fu Hai，譯音）、「福泰號」（Fu Tai，譯音）和「Bold Maverick號」等SBSS公司船隻的位置訊號，在過去5年中會定期消失，尤其是在台灣、印尼和亞洲其他沿海地區作業時，有時還會持續數天。

例如，2021年2月初，「福海號」離開上海港口，沿海岸向北駛入黃海後，有2天時間停止回報其位置訊號，接著突然出現在上海附近。在重新靠岸前的幾天內，其位置訊號時有時無，目前尚不清楚該船的自動辨識系統（船隻用來回報其位置的衛星和無線電轉發器）是否已關閉或意外中斷。根據Marine Traffic數據，過去5年裡，「福海號」在回報位置數據時至少出現十幾次重大「缺口」。

知情人士透露，SBSS為中英合資企業，中國國營企業「中國電信」長期持有其51％股權，且正收購英國「全球海事系統公司」手中的剩餘股權。SBSS網站上也顯示，其經營團隊中有一名中國共產黨黨員。美國政府雖在2021年撤銷中國電信在美營運權，但並不影響美企與SBSS在內的維修聯盟合作。

美國官員表示，電纜維修船可能會暗中竊聽海底資料流、繪製海底地圖以對美國軍事通訊網路進行偵察，或竊取電纜設備所使用的寶貴智慧產權，甚至還可以為中國軍方鋪設電纜。對SBSS感到擔憂的美國政府和國會官員，不願透露他們是收到有關海上間諜活動的機密情報，或僅是對網路基礎設施的潛在威脅感到不安。

一位熟悉SBSS的人士表示，該公司船隻位置訊號的缺口可能肇因於衛星覆蓋範圍參差不齊，而不是刻意隱藏位置。況且，電纜所有者通常會派代表隨船出海，這使得任何對電纜設備的潛在干擾都難以隱藏。美國官員則說，位置訊號的缺口確實不一定代表危險訊號，「但如果這種情況反覆發生，就會引起懷疑，尤其是如果船隻在可能具有戰略意義的電纜附近作業」，例如軍事通訊電纜。

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