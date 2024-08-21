賀錦麗「酸宗痛」 印度小村與有榮焉嗨翻

今年7月23日拍攝的畫面顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗的印度老家、泰米爾納德邦的圖拉森德拉普拉姆村懸掛有賀錦麗海報，海報上稱賀錦麗為「這片土地的女兒」。（法新社）

2024/08/21 18:14

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度南部小村莊圖拉森德拉普拉姆（Thulasendrapuram，以下簡稱圖村）與美國首府華盛頓哥倫比亞特區相隔千萬里，卻以美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）老家自居；寥寥數百名村民對賀錦麗寄予厚望，如果可以，他們鐵定會投票支持她入主白宮。

位於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的圖村是賀錦麗外祖父母出生地，當地人原本對賀錦麗知之甚少，但情況在她躍居美國副總統後改觀。如今村中懸掛著有賀錦麗照片的大海報，村民還打算在賀錦麗榮登大寶後大肆慶祝。

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「我們非常以她為榮」，開印刷廠的村民卡蒂拉萬（Kadir Kathiravan）說，村中的賀錦麗大海報上稱她為「這片土地的女兒」。

圖村早在2021年就為賀錦麗嗨過一次，當時是慶祝她成為首位宣誓就任美國副總統印度裔美國人。而今賀錦麗更上層樓競逐總統大位，令圖村村民與印度裔美國人更為振奮，反映出這個南亞大國及其海外僑民對印度日益增長的經濟與地緣政治影響力引以為傲。

賀錦麗母親沙瑪拉．戈巴蘭（Shyamala Gopalan）在舊稱馬德拉斯（Madras）的泰米爾納德邦首府清奈（Chennai）出生長大，19歲到加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）深造，在此結識來自牙買加的黑人留學生唐納德．哈里斯（Donald Harris）。兩人在賀錦麗出生前1年的1963年結婚，1971年離婚。

59歲的賀錦麗雖在美國長大，但與印度親人保持聯繫，也不迴避提及；她曾在印度總理莫迪（Narendra Modi）去年訪美時說，母親在她與妹妹瑪雅（Maya）成長期間「幾乎每隔1年」就帶姊妹倆返鄉探親；曾是印度公務員的外祖父老戈巴蘭（PV Gopalan），更被賀錦麗視為從政啟蒙者。

賀錦麗迄今不曾以美國副總統身份正式出訪印度，但圖村村民說，支持賀錦麗天經地義理所當然，村民們在2020年美國總統大選時就挺賀到底，隔年初她宣誓就任副總統時則高舉她的肖像與放煙火慶祝。

「我們非常感激，因為這個過去無人知曉的小村莊現已舉世聞名」，以圖村賀錦麗專家自居的79歲村民克里希納穆蒂（N. Krishnamurthy）說。

儘管賀錦麗的老家已不復存在，克里希納穆蒂說，她的名字卻被刻在有300年歷史的村內主廟的一塊石碑上，上面記載某名親戚在2014年以賀錦麗的名義，給廟添了5000印度盧比（約台幣1903.35元）的香油錢。

儘管擁有印度血統，賀錦麗在副總統任內鮮少參與外交，遑論美國對印度的政策，也幾乎無跡象顯示，賀錦麗入主白宮會對美印關係帶來任何有意義的改變。

但焦急等待11月美國總統大選結果的圖村村民說，他們對賀錦麗別無所求。克里希納穆蒂表示，村民們祈禱賀錦麗能當選，若能如願，村子會放鞭炮與發糖果慶祝，「倘若她來（圖村），我們會在此歡迎。」

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