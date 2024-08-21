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    人氣爆棚！賀錦麗接替拜登選總統 僅1個月就獲近160億捐款

    美國副總統賀錦麗自接替拜登出戰美國總統大選後，聲勢浩大，在短短一個月內就籌集了約5億美元捐款。（路透）

    美國副總統賀錦麗自接替拜登出戰美國總統大選後，聲勢浩大，在短短一個月內就籌集了約5億美元捐款。（路透）

    2024/08/21 12:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統賀錦麗自接替拜登出戰美國總統大選後，聲勢浩大，在短短一個月內就籌集了約5億美元（約新台幣159.6億），加上拜登退選前的籌款數額，賀錦麗競選團隊已經突破10億美元（約新台幣319.2億），是史上最快突破這一門檻。

    據《路透》報導，4名熟悉賀錦麗籌款活動的消息人士透露，自7月21日開始投入總統競選以來，賀錦麗在短短4週內就獲得5億美元資金，僅在賀錦麗接替拜登參選第一週，就籌集了2億美元，人們對她的熱情一直持續到8月份，小額捐助者捐款體現出賀錦麗的人氣，成千上萬的人參加了她在全國政治搖擺州的集會。

    報導指出，競選資金對於廣告和競選活動至關重要，這些活動有助於吸引人們到投票站投票，並說服搖擺不定的選民轉向。

    賀錦麗競選團隊說，他們在7月份籌集了3.1億美元，賀錦麗競選團隊從拜登退選前的籌款數額一下子增加到10億多美元，為美國史上最快突破這一籌款門檻的一次；而川普的競選團隊說，他們在7月籌集了1億3870萬美元，手頭有3億2700萬美元現金。

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