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小羅勃甘迺迪傳考慮退選 未來可能和川普聯手

小羅勃甘迺迪（見圖）的副手夏納翰近期接受節目訪問時透露，他們的競選團隊正在考慮退選並支持川普，藉此避免賀錦麗當選。（路透）

小羅勃甘迺迪（見圖）的副手夏納翰近期接受節目訪問時透露，他們的競選團隊正在考慮退選並支持川普，藉此避免賀錦麗當選。（路透）

2024/08/21 07:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在年底舉行，民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普都在持續造勢，獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr）近期則是有新動向。小羅勃甘迺迪的副手、矽谷科技企業家夏納翰（Nicole Shanahan）近期接受Podcast節目訪問時透露，他們的競選團隊正在考慮退選並支持川普，藉此避免賀錦麗當選。

綜合外媒報導，夏納翰在20日播出的節目中坦承，小羅勃甘迺迪目前的競選之路有兩個方向，一是繼續競選，努力作為獨立參選人，二是退選並支持川普。夏納翰強調：「我們正非常認真地考慮，確保那些破壞我們公平和自由民主的人最終不會上台。」

隨後夏納翰指責民主黨破壞他們的競選活動，不管是透過讓他們遠離鎂光燈、操控民調、以法律手段擾亂等，甚至還安插內部人士介入他們的競選活動。夏納翰提到，自己過去也曾資助民主黨，但現在對於曾資助過民主黨感到非常失望。

小羅勃甘迺迪20日則在社群平台「X」發表聲明：「一如往常，我願意與任何政黨的領導人交談，藉此進一步實現我在40年職業生涯和這次競選的目標。」

針對小羅勃甘迺迪可能退選並支持川普的消息，川普20日接受《CNN》訪問時表示，小羅勃甘迺迪不僅聰明也才華洋溢，「如果他正在考慮退選，我會對此抱持開放態度，我喜歡他，同時也尊重他」。

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