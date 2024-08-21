歐巴馬大讚拜登「兄弟情」 卻掩蓋不了逼宮陰影？

歐巴馬民主黨大會演說，以「兄弟」相稱，讚揚拜登、力挺賀錦麗。（路透）

2024/08/21 15:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統歐巴馬20日在民主黨全國代表大會（DNC）上發表演說，高度讚揚總統拜登，稱他為「傑出的總統」。然而，此舉引發外界關注，因為就在幾週前，有報導指出歐巴馬在推動拜登退選並支持賀錦麗參選的過程中扮演了關鍵角色。

福斯新聞網（Fox News）報導，歐巴馬在演說中深情地回憶起16年前提名拜登為副總統的決定，並稱讚拜登的同理心、正直和韌性，更以「兄弟」來形容兩人深厚的情誼。歐巴馬表示：「歷史將會銘記拜登是一位在危急時刻捍衛民主的傑出總統。」

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然而，這樣的讚揚與先前歐巴馬參與促使拜登退選的消息形成強烈對比，凸顯了美國政壇的複雜性和微妙的權力運作。

拜登在6月的辯論表現不佳，引發了外界對其年齡和精神狀態的擔憂，這也成為他最終退選的原因之一。據報導，歐巴馬及其盟友在拜登退選的過程中扮演了重要角色，他們認為賀錦麗是更有機會擊敗川普的候選人。

報導提到，賀錦麗與歐巴馬的關係密切，可以追溯到2000年代初期。賀錦麗曾在2008年總統大選中支持歐巴馬，而不是前國務卿希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）。歐巴馬也在演說中讚揚了賀錦麗的政治和法律生涯，稱她是一位為人民奮鬥的鬥士。

值得注意的是，賀錦麗和副總統候選人華茲選擇在歐巴馬演說時缺席民主黨全代會，這被解讀為有意避免與被拜登視為導致他退選的關鍵人物同台。這也反映了拜登與歐巴馬之間的關係可能因退選事件而變得緊張。

報導指出，歐巴馬在民主黨全代會上的演說，一方面讚揚了拜登的貢獻，另一方面也凸顯了美國政治的複雜性和權力鬥爭的暗流湧動。

據《紐約時報》先前報導，拜登對民主黨大老、前眾議院議長裴洛西相當惱火，還認為歐巴馬也是幕後操弄逼退聲浪的黑手。

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