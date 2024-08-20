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    賀錦麗民調沒那麼樂觀 挺賀政治組織示警

    賀錦麗19日出席民主黨全代會。（彭博）

    賀錦麗19日出席民主黨全代會。（彭博）

    2024/08/20 21:53

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副總統賀錦麗投入總統選戰後，民調急起直追對手、共和黨總統候選人川普，不過，支持賀錦麗的政治募款團體「未來前進（Future Forward）」主席麥克林（Chauncey McLean）19日提醒不要太樂觀，因為他們自己的民調數字沒那麼「好看」，民主黨在關鍵州選戰，比公開民調所顯示的還要激烈。

    《路透》19日報導，超級政治行動委員會（super PAC）「未來前進」主席麥克林19日在芝加哥大學政治研究所舉辦的一場活動上，談到民調數字，警告「我們的數字遠不如你們在公開民調中所見的好看」。

    根據美國民調彙整網站「538（FiveThirtyEight）」統計，到19日為止賀錦麗支持度46.7%、川普43.8%，賀錦麗也在幾個戰場州的公開民調領先川普。超級政治行動委員會可向企業、工會、協會等組織，以及個人募款，公開支持或反對政治候選人，金額不受限制。該委員會已經為賀錦麗總統選戰募得數億美元。

    麥克林說，在拜登退選後，賀錦麗所獲得的氣勢主要來自非白人年輕選民，打開原本在拜登競選後期已經被民主黨視為無望的內華達、亞利桑納、喬治亞、北卡羅來納州的機會；但是賀錦麗尚未完全重建2020年送拜登進白宮的非裔、西裔和年輕選民支持聯盟。

    他指出，這4州加上賓州、威斯康辛、密西根，賀錦麗在這7州有好幾條邁向勝選路徑可走，但是賓州是影響最大的，該委員會自己的民調顯示這州選情難料，而賀錦麗要入主白宮，就必須在賓州、北卡或喬治亞3州中贏得至少1州。

    民調也顯示，民眾希望賀錦麗拿出更具體的政策立場，他們不想要「白皮書」也不希望聽到陳腔濫調，需要的是更具體的說明她的政策與拜登不同之處，以及如何讓人民在經濟上過得更好。

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