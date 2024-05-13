美中「海底冷戰」 更多電纜繞過中國

美中地緣政治角力開始影響攸關網路數據傳輸的海底電纜鋪設位置選擇，重心正轉向東南亞，避開中國，將影響中國的數據中心建設。圖為馬來西亞和印度工人鋪設MIST海底電纜的情景，該電纜將連接新加坡、馬來西亞、緬甸、泰國和印度。 （歐新社）

2024/05/13 05:30

地緣政治角力加劇 影響全球數據流動

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「日經亞洲」十一日報導，美國和中國地緣政治角力加劇，已開始影響全球數據流動，明年底前僅會鋪設三條連結中國與世界各地的新海底電纜，數量不到新加坡的一半，明年之後更是「掛蛋」，而海底電纜的欠缺，勢必對中國資料中心的建設帶來壓力。

海底電纜是網際網路骨幹，承擔全球九十九％的資料流量。美國市場研究公司TeleGeography表示，今年將有約十四萬公里長的海底電纜完工，是五年前的三倍。

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四月十日，Google公司在美國總統拜登和日本首相岸田文雄會晤之際，宣布斥資十億美元建造兩條連接日本、關島和夏威夷的海底電纜，TeleGeography直言，該計畫實際是美中之間的「海底冷戰」。

中國現有的十五條全長一千公里以上海底電纜，自一九九四年起全部投入使用，這些電纜計畫由中企主導，一部分有美國企業合資。然而，二○二○年左右這股趨勢開始改變，時任美國總統川普採行「淨網」計畫，禁止中企參與電信基礎設施建設，拜登上任後也延續這個強硬立場。

明年後 連中海纜計畫掛零

因此，Google和Meta公司在洛杉磯和香港之間鋪設一萬三千公里海底電纜的計畫排除中國，改為只連接到台灣和菲律賓，世界銀行主導的南太平洋島國海纜計畫也跟進將中企拒於門外，中國在海底電纜網絡的影響力因此迅速衰退，三條連接香港的電纜明年完工後，就沒有連接中國的海纜計畫。另一方面，今年之後將鋪設四條連接日本、七條通往新加坡的海纜。

海底電纜和呼叫中心是傳輸大量資料的數位基礎設施的兩大支柱，可決定東道國及其企業的實力和影響力。美企在鋪設「繞過中國」的海底電纜上舉足輕重，二○二一到二五年國際海底電纜鋪設計畫中參與的長度達廿二萬公里，佔全球新鋪設總長四十八％，比截至二○二○年的五年成長十五％。

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