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烏軍攻入俄羅斯本土 重創普廷威信、動搖政權根基

俄羅斯總統普廷8月20日訪問車臣共和國時，和車臣領導人卡德羅夫（左）一同走在夜晚的街道上。（法新社）

俄羅斯總統普廷8月20日訪問車臣共和國時，和車臣領導人卡德羅夫（左）一同走在夜晚的街道上。（法新社）

2024/08/21 19:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍隊8月6日閃電突襲俄羅斯庫斯克地區，占領村莊，俘虜士兵，迫使平民撤離。這不僅是二戰以來對俄羅斯本土最大規模的攻擊，更凸顯了俄國總統普廷政權在面對危機時的遲鈍反應和日益加劇的壓力。

烏軍犯境2週後，普廷13年來首度訪問北高加索地區的車臣共和國，20日與車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）一同視察準備赴烏克蘭作戰的車臣部隊和志願軍。

卡德羅夫則向普廷說，自戰爭開始以來，車臣已派遣超過47000名士兵前往烏克蘭作戰，其中包括約19000名志願軍。普廷回應記者提問時，高度讚揚卡德羅夫等「忠誠戰士」的價值，凸顯了在烏克蘭戰事膠著之際，車臣部隊的重要性。

《美聯社》報導，長期以來，普廷以強人形象掌控俄羅斯，將自身塑造為國家安全與穩定的唯一守護者。然而，俄烏戰爭的爆發徹底打破了這層精心營造的假象。從頻頻襲擾俄羅斯境內的無人機攻擊，到瓦格納傭兵集團的兵變，再到烏軍攻陷庫斯克的戰事失利，種種事件都如同重錘般敲擊著普廷的權威，使其統治根基出現裂痕。

卡內基俄羅斯歐亞中心的學者舒爾曼（Ekaterina Schulmann）指出，俄羅斯菁英階層已開始重新評估普廷的價值，質疑他是否已從國家的資產淪為負擔。他們對現狀心生不滿，卻又畏懼權力鬥爭可能帶來的未知後果，因此陷入一種「不快樂的順從」狀態。

國際戰略研究所的資深研究員古爾德-戴維斯（Nigel Gould-Davies）則認為，這些菁英或許仍寄望普廷能如以往般力挽狂瀾，但隨著烏克蘭攻勢的持續推進，以及俄羅斯在兵力調度上日益捉襟見肘，普廷能否再次化險為夷，已成為一個巨大的問號。

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