直撲人臉撕啃！印度流浪狗「1小時連續咬爆17人」血腥畫面曝

印度北方邦日前發生一起駭人聽聞的流浪犬襲人事件，一隻流浪狗在短短1小時內，連續咬傷17人。（圖擷取自@WarpaintJ 社群平台「X」）

2024/08/21 20:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦日前發生一起駭人聽聞的流浪犬襲人事件，一隻流浪狗在短短1小時內，連續咬傷17人，其中一名受害男子更被監視器拍到，他在家門口講電話時，突然遭流浪狗飛撲往臉上啃咬。當地媒體指出，這隻流浪犬疑似罹患狂犬病，所以才在短時間內瘋狂攻擊人類，甚至導致醫院出現「狂犬病疫苗用完」的情況。

綜合外媒報導，這起事件發生14日的印度北方邦的戈勒克布爾（Gorakhpur），有一隻流浪狗出於不明原因，突然四處攻擊人類，更在短短1小時造成17人受傷，其中就包含22歲男子亞達夫（Ashish Yadav）。根據監視器畫面顯示，亞達夫正在家門口打電話，結果腳邊突然出現發狂中的流浪狗，接著這隻流浪狗開始往他身上進行攻擊。

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亞達夫原本試圖驅趕流浪狗，然而流浪狗非但沒有停止攻擊，竟還直接飛撲到他的臉上狠狠撕咬，導致他滿臉都是血，不過他藉此奮力進行反擊，才成功趕走流浪狗。報導指出，這隻流浪狗離開亞達夫後，隨即又攻擊另外一名女子，造成女子的膝蓋和腿上都有嚴重傷口，需要送醫開刀治療。

亞達夫的父親表示，由於兒子的嘴巴、眼睛和嘴唇均因被咬而流血，於是他帶兒子帶去醫院治療與施打狂犬病疫苗，結果被院方告知，當天太多人被同一隻流浪狗襲擊，導致院內狂犬病疫苗用完了。當地媒體則報導稱，這隻流浪狗疑似患狂犬病，所以才會完全失控，不斷到處攻擊人類，受害者又以婦女與兒童居多。

另外，有當地居民透露，在此事件發生前，就曾通報有流浪狗攻擊人，然而當局卻沒有採取任何行動。對此，戈勒克布爾市政專員米希拉（Durgesh Mishra）則回應，他們沒有收到任何流浪狗相關投訴，且當局除了定期進行流浪狗節育活動，也正在建造動物節育中心，並努力推動寵物接種疫苗，希望能藉此避免類似事件再次發生。

Stray Dog Attacks 17 People in Gorakhpur: Viral CCTV Footage Shows Terrifying Incident pic.twitter.com/SPXQMpWHjo — WarpaintJournal.in （@WarpaintJ） August 18, 2024

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