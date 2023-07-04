鼓勵減少行李重量！ 日航將推「租衣服務」送到飯店

日本航空（JAL）和大貿易商住友商事（Sumitomo Corp.）在3日宣布合作，將要為前往日本旅遊的旅客提供「衣物出租」服務。（圖擷取自「Any Wear, Anywhere」臉書粉專）

2023/07/04 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾出國旅遊前，總要煩惱如何收納占用行李箱不少空間的衣物。對此，日本航空（JAL）和大貿易商住友商事（Sumitomo Corp.）在3日宣布合作，將要為前往日本旅遊的旅客提供「衣物出租」服務，希望藉此鼓勵旅客減輕行李重量，同時也能以減少溫室氣體排放。

綜合外媒報導，住友商事將從明（5）日起，推出名為「Any Wear, Anywhere」租衣網站。報導指出，預計搭乘日航前往日本旅遊的乘客，可在出發1個月到這個網站預約租衣，只要輸入航班號碼、停留時間、季節、衣服尺寸等資料，屆時租用的衣服就會被事先送到飯店。

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而這項服務的費用，一次約為4000到7000日圓（約新台幣824到1443元）之間，不過具體的租衣費用，仍取決於乘客決定租借的衣物件數而定。住友商事表示，在明年8月之前，這項服務僅提供給搭乘日航班機的旅客，不過若受到歡迎，未來會考慮將這項服務擴大到寰宇一家（One World）聯盟中的其他航空公司。

另據日航指出，東京飛紐約之間的航班，每減少1公斤貨物重量，就能降低燃油消耗、從而減少0.75公斤的二氧化碳排放量。報導指出，日航目前正在努力邁向使用由植物、廢棄食用油製成的永續航空燃料，但由於成本及供應鏈的障礙仍存在，因此日航嘗試尋求其他管道來降低碳排。

住友商事也提到，租衣服務還與租衣乾洗業者合作，同時服務會提供服飾品牌的剩餘庫存或二手衣，希望能藉此減少衣物浪費的問題。

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