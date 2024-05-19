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看立院衝突 上畠寬弘：國民黨是另一個肯定暴力、奪取自由的共產黨？

台灣立法院17日召開院會，處理國民黨與民眾黨提出的「國會擴權」法案，引發朝野激烈衝突，其中民進黨立委沈伯洋遭國民黨多名立委從高處拉下，導致腦震盪，粗暴畫面引發各界譁然。（資料照）

台灣立法院17日召開院會，處理國民黨與民眾黨提出的「國會擴權」法案，引發朝野激烈衝突，其中民進黨立委沈伯洋遭國民黨多名立委從高處拉下，導致腦震盪，粗暴畫面引發各界譁然。（資料照）

2024/05/19 18:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣立法院17日召開院會，處理國民黨與民眾黨提出的「國會擴權」法案，引發朝野激烈衝突，其中民進黨立委沈伯洋遭國民黨多名立委從高處拉下，導致腦震盪，粗暴畫面引發各界譁然，更登上國際媒體版面。對此，日本神戶市議員上畠寬弘18日在社群媒體發文質問，「難道中國國民黨就是另一個肯定暴力、奪取自由的共產黨？」。

過去就多次表達挺台言論的上畠寬弘，受邀參加5月20日準總統賴清德的就職典禮，因此他於17日凌晨提早抵達台灣。根據上畠寬弘在社群平台「X」（原推特）的發文，他在17日晚間看到立法院發生的朝野衝突，除了對表達對受傷的民進黨立委的擔心，祈禱傷者早日康復，更嚴厲譴責中國國民黨在台灣立法院的所為。

上畠寬弘指出，中國國民黨17日在立法院的野蠻粗暴行為，是無論如何都不能容忍的「民主主義的自殺行為」，更直白質問，「難道中國國民黨就是另一個肯定暴力、奪取自由的共產黨？」不僅如此，上畠寬弘也再次強調，「我不支持中華民國，但我支持台灣，台灣是一個自由、民主、法治的國家。」

台日2國網友也紛紛留言回應，「國民黨等於色違共產黨」、「天安門和小熊維尼在中國都是被禁止的」、「他們都是由蘇聯共產黨在100年前扶植的」、「是的，中國國民黨已經變成共產黨形狀了！」、「台灣有中國沒有的最重要的東西，那就是『文明』」、「外國議員都清楚在台灣認同中華民國的就是中國人，稱不上是台灣人」。

過去就多次表達挺台言論的上畠寬弘，受邀來台參加5月20日準總統賴清德的就職典禮。（圖擷取自@NorihiroUehata 社群平台「X」）

過去就多次表達挺台言論的上畠寬弘，受邀來台參加5月20日準總統賴清德的就職典禮。（圖擷取自@NorihiroUehata 社群平台「X」）

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