看立院衝突 上畠寬弘：國民黨是另一個肯定暴力、奪取自由的共產黨？
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台灣立法院17日召開院會，處理國民黨與民眾黨提出的「國會擴權」法案，引發朝野激烈衝突，其中民進黨立委沈伯洋遭國民黨多名立委從高處拉下，導致腦震盪，粗暴畫面引發各界譁然，更登上國際媒體版面。對此，日本神戶市議員上畠寬弘18日在社群媒體發文質問，「難道中國國民黨就是另一個肯定暴力、奪取自由的共產黨？」。
過去就多次表達挺台言論的上畠寬弘，受邀參加5月20日準總統賴清德的就職典禮，因此他於17日凌晨提早抵達台灣。根據上畠寬弘在社群平台「X」（原推特）的發文，他在17日晚間看到立法院發生的朝野衝突，除了對表達對受傷的民進黨立委的擔心，祈禱傷者早日康復，更嚴厲譴責中國國民黨在台灣立法院的所為。
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上畠寬弘指出，中國國民黨17日在立法院的野蠻粗暴行為，是無論如何都不能容忍的「民主主義的自殺行為」，更直白質問，「難道中國國民黨就是另一個肯定暴力、奪取自由的共產黨？」不僅如此，上畠寬弘也再次強調，「我不支持中華民國，但我支持台灣，台灣是一個自由、民主、法治的國家。」
台日2國網友也紛紛留言回應，「國民黨等於色違共產黨」、「天安門和小熊維尼在中國都是被禁止的」、「他們都是由蘇聯共產黨在100年前扶植的」、「是的，中國國民黨已經變成共產黨形狀了！」、「台灣有中國沒有的最重要的東西，那就是『文明』」、「外國議員都清楚在台灣認同中華民國的就是中國人，稱不上是台灣人」。
難道中國國民黨就是另一個肯定暴力、奪取自由的共產黨？ https://t.co/rfu8sttM2v— うえはた のりひろ 神戸市会議員【東灘区選出・自民党】 （@NorihiroUehata） May 18, 2024
負傷された民進党の立法委員の方々が心配です。快癒を心から祈ります。そして中國國民党による臺灣の立法院内での行動は民主主義の自殺行為であり断じて許容することは出来ません。私は中華民國支持ではなく自由と民主主義、そして法治国家である臺灣支持です。 https://t.co/sOpfXshoqM— うえはた のりひろ 神戸市会議員【東灘区選出・自民党】 （@NorihiroUehata） May 17, 2024