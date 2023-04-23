對烏克蘭情勢看法不一 葡萄牙總統見巴西總統直言「立場不同」

葡萄牙總統德索沙（右）22日會晤到訪的巴西總統魯拉（左），由於對烏克蘭局勢的立場相左，德索沙不假辭色直言「葡萄牙有著不同立場」。（歐新社）

2023/04/23 10:27

〔中央社〕巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）目前正在進行他1月重掌政權後的首場歐洲行，今天卻再次就烏克蘭議題與歐洲意見相左。

法新社報導，這位左翼的政壇老將此行是尋求修復巴西的外交關係，一改國家過去4年在極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）治下所處的相對孤立狀態。然而，在烏克蘭議題上，他與西方的劍拔弩張卻清楚可見。

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今天，在俄羅斯全面入侵烏克蘭超過1年之際，他再次呼籲基輔和莫斯科之間「談判」解決爭端。

這位巴西領袖已經讓烏克蘭不高興，一是因為他曾說基輔要為戰事負一部分責任，二是因為巴西並未加入西方各國制裁俄羅斯，也未提供彈藥給烏克蘭。

魯拉今天在里斯本（Lisbon）會晤葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）之後告訴媒體說：「儘管我的政府譴責烏克蘭領土完整性遭侵犯，但我們支持在這場衝突中找到一個協商的政治解決方案。」

「我們迫切需要各國組團，與烏克蘭和俄羅斯坐下來談判。」

他說：「巴西並不希望參與這場戰爭。巴西希望創造和平。」

對此，葡萄牙總統德索沙說：「魯拉總統認為，要走向正義、持久和平的道路，意味著將談判置為優先要務。」

他說：「葡萄牙有著不同立場。我們認為，通往和平之路要成為一項可能性，烏克蘭必須先有回應這場侵略的權利。」

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