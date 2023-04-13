巴西總統魯拉訪中 中國施壓力加入「一帶一路」

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）11日起展開為期4天的出訪中國行程。（法新社）

2023/04/13 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）11日起展開為期4天的出訪中國行程，魯拉出發前曾直言本次訪中的目的是為了「吸引中國前往巴西投資」。此外，基礎設施投資計畫「一帶一路」倡議，也是這次2國外交高層談判的核心，而中國這次對巴西加入「新絲綢之路」施加較以往大的壓力。

綜合外媒報導，已抵達中國上海的魯拉，將在13日參加巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任金磚國家銀行「新開發銀行」（NDB）行長的宣誓就職儀式，接著在14日與中國國家主席習近平在北京會面。

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報導指出，中國政府多次示意要巴西加入又稱「新絲綢之路」的「一帶一路」倡議，而這次他們對巴西施加更大壓力，因為若巴西加入對中國來說將是巨大的政治收益，至少有20個拉丁美洲國家已加入這項倡議，阿根廷於去年4月與中國政府簽署一份諒解備忘錄。然而巴西尚未決定是否在14日，由魯拉發布聯合聲明時提及一帶一路。

巴西政府內部對是否加入一帶一路意見分歧，以外交部長維艾拉（Mauro Vieira）為首的團體認為，巴西並不需要加入，因為巴西已經是中國國際投資的主要目標。巴西前外交部長、魯拉特別顧問阿摩林（Celso Amorim）和農牧部長法瓦羅（Carlos Fávaro）則捍衛巴西加入這項倡議，以推動巴西的基礎設施計畫。

上海復旦大學金磚國家研究中心主任瓦茲蓋斯（Karin Vazquez）受訪時表示，巴西加入一帶一路可能會獲得400億美元的中國投資基金，但中國經濟放緩使得融資的條件不如過去那麼有吸引力。他又分析，「如果魯拉在訪問中期間宣布巴西加入一帶一路，對美國來說將是件大事，因為它將為中國在巴西的影響力和貸款提供新的途徑」。

華一卿認為，若巴西示意與中國結盟，而沒有向美國總統拜登（Joe Biden）在2022年啟動的「美洲經濟繁榮夥伴關係」發出類似信號，可能被理解為偏向中方。目前美國與中國處於政治經濟競爭的與緊張時刻，拜登政府也曾公開表達對中國和巴西之間關係深化感到擔憂。

此外，一帶一路雖然被中國政府宣稱可帶來驚人的經濟與利益發展，然而在推動的過程中已為多個參與國家帶來龐大的債務陷阱。例如2018年斯里蘭卡政府因未能償還對中國的債務而將南部的深水港港口控制權移交給中國。

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