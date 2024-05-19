普廷順道訪越？ 外媒分析：越南高層忙於內鬥沒空惹事

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin，見圖）近日訪中，但外媒分析他將順道訪問越南的傳聞應不會實現。（歐新社）

2024/05/19 13:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷近日訪中，針對外界傳聞普廷將順道訪問越南，外媒《德國之聲》分析，目前越南河內高層正忙於權力鬥爭，或許沒空也不願意再多承受一道國際壓力。

據《德國之聲》（DW）報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）近日訪中會見習近平，但針對外界傳聞普廷將順道訪問越南，可能不會在本週發生。

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報導指出，俄羅斯駐越大使貝茲德科（Gennady Bezdetko）本週已向越南官媒證實，普廷會於「近期」訪問越南，但詳細時程並未確定。

此前，越南在聯合國關於制裁或譴責俄羅斯的議案上皆以「棄權」反應，近日也因故延後歐盟特別大使奧蘇利文（David O'Sullivan）原訂於5月13日的訪問至7月，被外界認為是擔心影響普廷到訪的措施。

然而，有多個歐盟及越南消息來源向《德國之聲》指出，越南之所以做出奇特的外交決策，皆肇因於國內政府高層的權力鬥爭。

越南在長達近10年以「反貪腐」為名的內鬥下，近期傳包括國家主席武文賞、國會主席王廷惠、政委張氏梅等人皆相繼中箭落馬而請辭。

報導分析，無論普廷取消訪問的原因為何，對聯合國和歐盟來說都是保留面子的好消息。一名歐盟發言人向《德國之聲》指出，越南有權發展以自身利益為考量的外交關係，但千萬別忘記普廷現在是國際法庭「戰爭罪行」的嫌疑人。

新加坡東南亞研究所（ISEAS Yusof Ishak Institute）專家史托瑞（Ian Storey）則分析指出，若普廷此行國是訪問要新增一個目的地，最大的可能性是北韓，但普廷應該會直接返國，滿足於普習會的成功。

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