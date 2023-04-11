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    馬克宏對中綏靖言論 美國會議員：對民主台灣的背叛

    法國總統馬克宏對中國綏靖的言論令華府震驚。共和黨籍美國國會中國執行委員會主席史密斯（Chris Smith）批評，馬克宏的聲明是「對民主台灣的背叛」。 （美聯社）

    法國總統馬克宏對中國綏靖的言論令華府震驚。共和黨籍美國國會中國執行委員會主席史密斯（Chris Smith）批評，馬克宏的聲明是「對民主台灣的背叛」。 （美聯社）

    2023/04/11 17:17

    〔編譯盧永山／綜合報導〕法國總統馬克宏9日結束訪中行程在總統專機上受訪表示， 歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，這番言論令華府震驚。根據美國「政客」（Policito）網站10日報導，一些共和黨國會議員已進行強硬回擊，並呼籲拜登政府重新評估美法關係，美國國會中國執行委員會主席史密斯（Chris Smith）則批評，馬克宏的聲明是「對民主台灣的背叛」。

    共和黨聯邦參議員楊恩（Todd Young）表示：「中國共產黨是西方社會、我們的經濟安全、我們的生活方式所面臨的最重大挑戰，法國必須清醒地認識到這個威脅。」

    共和黨聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，馬克宏的言論令人尷尬和可恥，而且在地緣政治上非常幼稚。

    共和黨聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾則說，馬克宏的說法令人沮喪，因中國共產黨對台灣的威脅，對全球權力平衡構成越來越大的危險。

    報導說，馬克宏的言論反映了他的信念，即歐洲國家應在有別於美國外交政策背景的經濟和地緣戰略議題上，採取「戰略自主」的概念。但這個戰略與拜登總統致力與盟邦和合作夥伴建立共同陣線，以抵禦中國和俄羅斯對基於規則的國際秩序的威脅，迄今所做的努力背道而馳。

    馬克宏的言論引發的軒然大波，也反映出歐洲在如何與中國打交道方面存在分歧，許多歐洲國家仍不願完全放棄中國這個經濟強權。

    一些共和黨國會議員呼籲拜登政府重新評估美法關係。共和黨籍美國國會中國執行委員會主席史密斯表示，「如果法國真的致力於放棄民主國家，以支持殘暴的共產黨政權，美國必須重新評估對法國的態度」，並說「馬克宏的聲明似乎是對民主台灣的背叛」。

    其他共和黨國會議員則認為，法國支持美國保衛烏克蘭的努力，卻對中國對台灣的威脅視而不見，這是雙重標準。聯邦參議員柯寧（John Cornyn）10日在推文表示：「馬克宏希望美國幫助歐洲拯救俄羅斯的侵略，但顯然發誓反對中國在太平洋的侵略。」

    拜登政府試圖為馬克宏的發言緩頰。美國國務院發言人帕特爾10日表示：「我們與歐洲盟邦和合作夥伴之間存在著巨大的趨同性，我們如何處理中國挑戰上也是如此。」

    法國國駐美國大使館將馬克宏言論引發的憤怒歸咎於「過度解讀」，並表示法國在台灣問題上的立場並未改變。去年，時任法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）曾表示，台灣安全對地區穩定至關重要，並表示法國非常熱衷於採取行動，防止任何衝突。

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