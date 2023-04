馬克宏對台海立場犯眾怒 IPAC聲明：你不代表歐洲！

2023/04/10 21:40

〔記者呂伊萱/台北報導〕法國總統馬克宏訪中後對外表示,歐洲要避免因台灣和中國起衝突,不該成為美國附庸,一番言論引發國際砲轟。「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)今天發表聲明,批評馬克宏發出錯誤訊號,所言與歐洲議會和他國感受「嚴重脫節」,聲明強調:「總統先生,你不代表歐洲!」

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)結束訪中行程後,在總統專機上接受媒體訪問。他強調歐洲要戰略自主,不應因台灣捲入美中對抗。馬克宏說:「歐洲人面臨的問題在於:加速台灣(危機)對我們有利嗎?沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者,根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。Politico分析,馬克宏顯然同意中國國家主席習近平關於歐洲不應干涉台海議題的觀點。

請繼續往下閱讀...

雖然馬克宏自認為「代表歐洲」,與美國保持距離,但其迎合中國的言論引起國際輿論譁然,遭各國政治人物、學者、記者譴責,認為他沒資格做歐洲領袖。

由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員共同倡議成立的跨國平台IPAC,今天對此事發表聲明。IPAC表示,IPAC對馬克宏的言論感到震驚失望,特別是談及台海時關於「歐洲應避免捲入不屬於我們的衝突」的論點。IPAC指出,北京在南海加劇軍事演習,並繼續支持俄羅斯對烏克蘭的侵略,這是發出漠視台灣訊號的最糟時刻。

IPAC批評,馬克宏的錯誤言論不僅無視台灣在全球經濟中的重要地位,而且破壞了國際社會幾十年來維護台灣海峽和平的承諾。以史為鑒,綏靖主義只會徒勞無功,不幸的是馬克宏沒有記取教訓。

IPAC強調,馬克宏的言論與整個歐洲立法機構和其他國家的感受嚴重脫節。IPAC中的30個立法機構團結一致,堅信必須抵制任何片面改變現狀的企圖,必須尊重台灣人民的民主信念。

IPAC向馬克宏直呼:「總統先生,你不代表歐洲!」IPAC將努力提醒民主政府,盡一切可能確保國際社會反制北京對台灣的侵略立場。

「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)是由歐洲議會與美國、歐洲地區國家、澳大利亞、加拿大、印度、日本、烏克蘭等30國跨黨派國會議員所組成,宗旨為促進理念相近的各國議員進一步合作,透過立法方式要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權。

針對馬克宏言論,外交部今表示,外交部已注意到馬克宏訪中後對台海情勢有所評論。外交部將儘速與法方接洽,進一步了解馬克宏總統談話的內涵。

“Monsieur le Président, you do not speak for Europe.”



IPAC statement on the remarks of @EmmanuelMacron regarding Taiwan.



Rolling signatories below ✍️ pic.twitter.com/v4S6GrNZs1