選罷法加嚴版明施行 34藍委、17綠委罷免案適用舊法

中選會。（資料照）

2025/02/19 19:19

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德昨公布連署須附身分證正反面影本的「公職選罷法修正條文」，該法案預計明日正式生效，今日是適用舊法的最後送件日。中選會表示，截至下午5時半止，共收到64案罷免案送件數，總計有52位立委罷免案（國民黨34位、無黨籍1位、民進黨17位），其餘為市縣長、市縣議員罷免案。

立法院會去年底在藍白立委人數優勢下，通過加嚴罷免連署的「公職人員選舉罷免法修正案」，三讀條文明定，罷免提議人、連署人名冊，須附身分證正反面影本；若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。行政院提出覆議反制，但在立法院再度被藍白挾人數優勢否決。

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全台各地民團自2月3日起陸續赴中選會遞交第1階段罷免提議書。中選會表示，迄今（19日）下午5時半為止，收到的罷免案為64案，其中54案為立委罷免案（綠委吳沛憶、吳琪銘罷免案各有2案），1案為市縣長罷免案，9案為市縣議員罷免案。扣除掉重複送件數，目前共有52位立委面臨罷免，國民黨34位、無黨籍1位、民進黨17位。據了解，今日新增之立委案為宜蘭縣立委陳俊宇。

據統計，中選會已收到52位立委罷免案，其中，國民黨39席區域立委，扣除3席原住民立委，已有34位立委被遞交罷免案，僅剩金門陳玉珍、連江縣陳雪生尚未被遞交罷免連署書，加入國民黨團運作的無黨籍立委陳超明也成為被罷對象；民進黨立委則有17位面臨罷免。

中選會說明，「公職選罷法」修正公布施行日起提出之公職人員罷免案，適用新修正之法律規定；至於法律修正公布施行前提出之公職人員罷免案，依該法第131條規定，仍適用修正前之規定。中選會也提醒，此次選罷法修法新增利用他人個人資料偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑之規定，請民眾務必遵守法律規定，以免觸法。

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