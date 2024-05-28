英國男子出國旅遊爽嗑「腰果蘋果」 竟致臉部3度燒傷

英國28歲男子本月初前往墨西哥旅遊，在當地菜市場購入1顆「腰果蘋果」，孰料咬下嘴巴出現嚴重灼熱感，甚至造成疑臉部3度燒傷。（法新社資料照）

2024/05/28 11:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國28歲男子本月初前往墨西哥旅遊，在當地菜市場購入1顆「腰果蘋果」，孰料咬下嘴巴出現嚴重灼熱感，甚至造成疑臉部3度燒傷，他將此經驗分享至社群平台，呼籲外界在吃異國美食前應事先查詢相關資訊以避免發生類似事故。

綜合外媒報導，28歲沃森（Thomas Harold Watson）近日透過IG分享，他在本月1日前往墨西哥甘佩齊（Campeche）當地菜市場逛街撞見腰果蘋果（cashew apples）攤位，特殊模樣使他決定購入1顆嘗鮮，孰料返家意外咬下腰果外殼後立即感到灼熱感，「瞬間如著火般，火在嘴巴內燒起來」，隔日醒來臉形似遭硫酸潑到臉部，手部也因燒傷變色。

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事發後沃森上網查找資料才發現，腰果蘋果含有棉酚和腰果酸，這是一種腐蝕性混合物，接觸皮膚時會引起水泡。據了解，腰果蘋果分為2部分，一是外型神似腎臟的「堅果」，另一則是外觀形似蓮霧的果肉，腰果的2層硬殼中間有腐蝕性液體「腰果殼油」，會嚴重灼傷皮膚。

沃森因考量無法負擔昂貴醫藥費未就醫，恢復過程漫長且痛苦。他近日受訪直言 「在受訪數天前，我能夠剝離我的整個嘴皮，它有幾英寸寬」，希望藉此慘痛經驗呼籲外界，在吃異國美食前應事先調查相關資訊以避免再度發生類似事故。

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