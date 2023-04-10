為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬克宏指歐洲不應為台捲入美中衝突 魯比歐：他代表誰發聲？

    美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）在推特表示，法國總統馬克宏指歐洲不應為台灣捲入美中衝突，美國必須搞清楚，馬克宏是代表法國，還是代表整個歐洲發表這番言論。（取自推特）

    美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）在推特表示，法國總統馬克宏指歐洲不應為台灣捲入美中衝突，美國必須搞清楚，馬克宏是代表法國，還是代表整個歐洲發表這番言論。（取自推特）

    2023/04/10 22:11

    〔編譯盧永山／綜合報導〕法國總統馬克宏9日結束訪中行程在總統專機上接受訪問表示， 歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）隨後在個人推特發布影片指出，美國必須搞清楚，馬克宏是代表誰發表了這番言論，他是否只代表法國，還是作為歐洲有影響力的領導人代表整個歐洲？

    魯比歐表示：「在（馬克宏）提到不要把自己捲進不是我們自己的衝突時，需要問一下歐洲，他是為誰在發聲？因為我們足夠強大，現在被捲進烏克蘭問題，我們在歐洲衝突上花了我們納稅人很多錢。我支持這樣做，因為我認為，為了盟友這樣做，符合美國的國際利益。但是如果我們盟友的立場，特別是，如果馬克宏是為整個歐洲在發聲，他們的立場在於，針對台灣問題上不在美國或中國任一方選邊站，也許我們也不用選邊，也許我們可以這樣回應，我們將把注意力放在中國對台灣的威脅上，你們自己解決烏克蘭和歐洲的問題吧。因此，我們需要弄清楚的是，馬克宏是為馬克宏在發聲，還是馬克宏代表整個歐洲在發聲。」

    魯比歐指出，歐盟和法國最近幾年在自己的防禦上非常依賴美國。他指出，當法國決定向北非國家派遣打擊恐怖主義的軍隊時，他們不能自行派遣軍隊去那裡。他說：「我們需要用飛機把他們送到那裡並且再運回來。」

    魯比歐認為，如果整個歐盟決定在衝突和防禦問題上支持馬克宏的立場的話，那麼可以讓美國省下非常多的資金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬克宏訪中僅是表面風光 學者：不看好歐中關係走向
    2023/04/10 21:56

    馬克宏訪中僅是表面風光 學者：不看好歐中關係走向
    馬克宏對台海立場犯眾怒 IPAC聲明：你不代表歐洲！
    2023/04/10 21:40

    馬克宏對台海立場犯眾怒 IPAC聲明：你不代表歐洲！

    華人世界公益盛會 2023愛心獎提名開跑
    美媒：馬克宏台灣議題犯大錯 削弱嚇阻中國侵略力量
    2023/04/10 19:57

    美媒：馬克宏台灣議題犯大錯 削弱嚇阻中國侵略力量
    馬克宏稱歐洲不捲入台海 挨批出賣盟友不配領導
    2023/04/10 09:07

    馬克宏稱歐洲不捲入台海 挨批出賣盟友不配領導

    麗盛南京 南京西路第一排 全新成屋
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播