馬克宏指歐洲不應為台捲入美中衝突 魯比歐：他代表誰發聲？

美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）在推特表示，法國總統馬克宏指歐洲不應為台灣捲入美中衝突，美國必須搞清楚，馬克宏是代表法國，還是代表整個歐洲發表這番言論。（取自推特）

2023/04/10 22:11

〔編譯盧永山／綜合報導〕法國總統馬克宏9日結束訪中行程在總統專機上接受訪問表示， 歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）隨後在個人推特發布影片指出，美國必須搞清楚，馬克宏是代表誰發表了這番言論，他是否只代表法國，還是作為歐洲有影響力的領導人代表整個歐洲？

魯比歐表示：「在（馬克宏）提到不要把自己捲進不是我們自己的衝突時，需要問一下歐洲，他是為誰在發聲？因為我們足夠強大，現在被捲進烏克蘭問題，我們在歐洲衝突上花了我們納稅人很多錢。我支持這樣做，因為我認為，為了盟友這樣做，符合美國的國際利益。但是如果我們盟友的立場，特別是，如果馬克宏是為整個歐洲在發聲，他們的立場在於，針對台灣問題上不在美國或中國任一方選邊站，也許我們也不用選邊，也許我們可以這樣回應，我們將把注意力放在中國對台灣的威脅上，你們自己解決烏克蘭和歐洲的問題吧。因此，我們需要弄清楚的是，馬克宏是為馬克宏在發聲，還是馬克宏代表整個歐洲在發聲。」

請繼續往下閱讀...

魯比歐指出，歐盟和法國最近幾年在自己的防禦上非常依賴美國。他指出，當法國決定向北非國家派遣打擊恐怖主義的軍隊時，他們不能自行派遣軍隊去那裡。他說：「我們需要用飛機把他們送到那裡並且再運回來。」

魯比歐認為，如果整個歐盟決定在衝突和防禦問題上支持馬克宏的立場的話，那麼可以讓美國省下非常多的資金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法